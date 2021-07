Paweł Zalewski: Budka zrezygnuje, powrót Tuska przesądzony

– Sympatycy partii czekają na powrót Donalda Tuska, który jest przesądzony – powiedział Paweł Zalewski na antenie Polsat News. Jak dodał, po sobotniej Radzie Krajowej Platforma Obywatelska będzie stanowić formację, której oczekują jej zwolennicy.

Zalewski wskazał, że nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem na temat jego powrotu na polską scenę polityczną, jednak zna go na tyle, by stwierdzić, że ten podjął decyzję. – Jeśli podjął decyzję o powrocie to nie po to, by być szyldem lub honorowym przewodniczącym tylko po to, by być przewodniczącym PO – mówił.

Zalewski: Przewodniczącym będzie Tusk

Polityk był pytany o wypowiedź prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego partii Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział, że jeśli obecny lider PO Borys Budka zrezygnuje ze stanowiska, to stanie do wewnętrznych wyborów. W ocenie Zalewskiego Budka zrzeknie się funkcji, ale przejmie ją nie Trzaskowski, lecz Tusk.

– Słuchałem prezydenta Trzaskowskiego, on bardzo mądrze mówił o odpowiedzialności. PO jest głównym ogniwem opozycji, a jej odpowiedzialność za wynik przyszłych wyborów przyszłych wskazuje na konieczność wewnętrznego porozumienia – powiedział, dodając dopytywany przez prowadzącego, że prezydent Warszawy wie, że musi schować swoje ambicje do kieszeni.

Trzaskowski gotowy kandydować na szefa PO

O swojej gotowości do walki o stanowisko przewodniczącego partii Trzaskowski poinformował w środę na antenie TVN 24. – Prawdopodobnie Borys Budka jest gotów zrezygnować. Rozmawiam z nim bardzo często i z ostatnich rozmów wynika, że jest gotów na taki scenariusz – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rezygnacja Budki oznaczałaby nowe wybory przewodniczącego PO. – Ja jestem gotów kandydować w tych wyborach – zadeklarował Trzaskowski w "Faktach po Faktach". Jednocześnie podkreślił, że "jest gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską", jeżeli Borys Budka zrezygnuje ze stanowiska. – Dzisiaj w PO najważniejsza jest jedność. Jestem gotów, by rozmawiać o najważniejszych problemach, które są przed nami – mówi polityk.

Czytaj też:

Triumwirat w PO? Pomaska wskazała dwóch najsilniejszych polityków na polskiej scenieCzytaj też:

Gronkiewicz-Waltz: Byłabym wdzięczna Tuskowi