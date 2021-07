Kolejny powrót do PO? Niesiołowski ma jeden warunek

W czwartek ma dojść do spotkania Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Z kolei w sobotę 3 lipca ma się odbyć posiedzenie Rady Krajowej PO z udziałem byłego premiera.

Niesiołowski wróci do polityki?

O kwestię powrotu współtwórcy i wieloletniego lidera PO na polską scenę polityczną był pytany w wywiadzie dla Super Expresu Stefan Niesiołowski.

– Jak będzie Tusk na czele, to wiąże z nim większe nadzieje, ale przede wszystkim wiążę nadzieję dla Polski. Swoim doświadczeniem mogę oczywiście służyć PO i Tuskowi – powiedział były polityk PO.

– Wystąpiłem z PO za Schetyny, on przeprowadził czystkę, to było odrażające, obrzydliwe. Tusk to jest ogromna szansa dla Polski i z całych sił go popieram – zaznaczył.

Zalewski: Przewodniczącym będzie Tusk

– Sympatycy partii czekają na powrót Donalda Tuska, który jest przesądzony – powiedział w czwartek na antenie Polsat News Paweł Zalewski. Jak dodał, po sobotniej Radzie Krajowej Platforma Obywatelska będzie stanowić formację, której oczekują jej zwolennicy.

Polityk był pytany o wypowiedź prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego partii Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział, że jeśli obecny lider PO Borys Budka zrezygnuje ze stanowiska, to stanie do wewnętrznych wyborów. W ocenie Zalewskiego Budka zrzeknie się funkcji, ale przejmie ją nie Trzaskowski, lecz Tusk.

– Słuchałem prezydenta Trzaskowskiego, on bardzo mądrze mówił o odpowiedzialności. PO jest głównym ogniwem opozycji, a jej odpowiedzialność za wynik przyszłych wyborów przyszłych wskazuje na konieczność wewnętrznego porozumienia – powiedział, dodając dopytywany przez prowadzącego, że prezydent Warszawy wie, że musi schować swoje ambicje do kieszeni.

Kierwiński: Przesądzone jest to, że Donald Tusk wraca