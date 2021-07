Koalicja Obywatelska traci kolejnego posła. Przechodzi do ruchu Hołowni

Dzisiejszy tranfer Michała Gramatyki do ruchu Szymona Hołowni oznacza, że koło tego ugrupowania w Sejmie będzie liczyło 7 posłów.

– Jesteśmy świadkami przebudowy sceny politycznej. Stoimy przed realnym problemem napięć pomiędzy starą, a nową polityką – mówił podczas konferfencji prasowej, podczas której przedstawił nowych członków swojego ugrupowania Szymon Hołownia. – Jesteśmy w miejscu, kiedy pandemia przebudowała świat, a zmiany klimatyczne będą prowadziły do strat i poważnych konsekwencji. Jesteśmy w sytuacji, kiedy nie możemy przez kolejnych 30 lat oglądać przepychanek politycznych – dodawał.

Lider Polski 2050 przekonywał, że stoimy obecnie przed ryzykiem odbudowy polaryzacji, która niszczy kraj: PiS i PO, PO i PiS. – To nie pozwala nam iść do przodu i myśleć o realnych problemach. To miejsce za naszymi plecami nie może być miejscem walk dwóch totemów – mówił stojąc przed gmachem Sejmu Hołownia.

– Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska – dodawał.