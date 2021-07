Nierozważne zachowanie posła Lewicy w TVN24. Może mieć kłopoty

Zarówno parlamentarzyści, jak i dziennikarze co jakiś czas zaliczają wpadki podczas występów medialnych. Często wywołują one wśród widzów rozbawienie. Wpadka Tomasza Treli z Lewicy może mieć jednak inne konsekwencje.

Poseł podczas wypowiedzi udzielonej stacji TVN24 wyciągnął swoją kartę płatniczą i pokazał ją do kamery. Na nierozważne zachowanie parlamentarzysty zwrócił uwagę serwis Niebezpiecznik.pl, który zdjęcie Treli otrzymał od jednego z czytelników.

Ile osób odczytało dane karty?

"Czy to nowy sposób Lewicy na redystrybucję pieniądza wśród społeczeństwa? Podesłał Czytelnik Romek, który zastanawia się ile osób odczytało dane karty, którą pokazał poseł Trela" – czytamy na oficjalnym profilu serwisu na Twitterze. We wpisie wyrażono nadzieję, że karta nie jest wypukła, bo chociaż pokazana została "odwrócona" to z łatwością będzie można odczytać dane znajdujące się na jej drugiej stronie.

Niefrasobliwość posła spotkała się też z reakcją internautów. "Zhakuj maila ministra jest już passe, teraz nowy challenge zajmij konto posła, prywatne czy służbowe?" – zażartował jeden z użytkowników Twittera, nawiązując do głośnej afery e-mailowej dotyczącej włamania m.in. na kontro szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Serwis Wirtualna Polska przypomina, że eksperci ds. bezpieczeństwa od wielu lat ostrzegają, że pokazywanie kart płatniczych w sieci jest najłatwiejszą drogą do pozbycia się środków z konta. "Pokazywanie zaś karty przed kamerami, to wejście na zupełnie nowy poziom ryzyka. I roztargnienia" – podkreśla portal.

