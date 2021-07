Zalewska: Europa chce zmierzać do jednego superpaństwa

Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości z entuzjazmem wyrażała się o podpisanej przez różne prawicowe środowiska europejskiej deklaracji. W ocenie polityk powstała ona po to, aby "mieć możliwość przekonywania właśnie do tej Europy, do która była zaplanowana, do której wstępowaliśmy".

– Jest to także zwrócenie uwagi, że obecnie Europa chce zmierzać do jednego superpaństwa, już nawet nie federacji. KE na każdym kroku próbuje uzurpować sobie role, które nie wynikają z traktatów – alarmowała Zalewska.

– Ten dokument mówi o wolności ideowej i światopoglądowej, której w tej chwili w Unii Europejskiej nie ma, i również podkreśla to, co jest bardzo ważne - żebyśmy nie ulegali totalitaryzmom gospodarczym, bo prawo klimatyczne niesie takie zagrożenie dla całej UE – zaznaczyła była minister edukacji.

Zdaniem europoseł obecnie toczące się "światopoglądowe awantury są tylko i wylanie po to, żeby Europejczyków i ich uwagę odwrócić od transformacji energetycznej". Jej zdaniem transformacja energetyczna ma w tym momencie mało wspólnego z ochroną środowiska i sprawiedliwością.

"Dzisiejsza deklaracja ideowa ma dopilnować, by UE była sprawiedliwa, solidarnościowa i wspólnotowa" – powiedziała.

Konflikt z Czechami

Anna Zalewska komentowała również polsko-czeski spór o Turów. –Nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby Komisja Europejska wtrącała się do rozmów pomiędzy dwoma rządami" – oceniła eurodeputowana.

–Wszystkie sposoby, które są do wykorzystania ze strony czeskiej pewnie są rozważane, natomiast nie ma podstawy prawnej, dlatego trudno sobie wyobrazić, taką ingerencję Komisji Europejskiej –odpowiedziała polityka na pytanie, czy Czesi mogą próbować wciągnąć w konflikt z polskim rządem KE spodziewając się przychylnego Pradze stanowiska Unii.

