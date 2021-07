Przewodniczący Polski 2050: Możliwe są przedterminowe wybory

Współpracownik Szymona Hołowni przyznał, że wbrew analizom sugerującym negatywny wpływ powrotu Donalda Tuska na przyszłe notowania "Polski 2050", cieszy się ze zmian u szczytu władzy PO. – Cieszymy się, że klaruje się sytuacja w istotnej partii opozycyjnej, jaką jest PO. Nie do końca wiedzieliśmy z kim tam rozmawiać - czy z Borysem Budką, czy z Rafałem Trzaskowskim. Teraz wiemy, kto stoi na czele – mówił w Programie 3 Polskiego Radia.

Polityk przyznał, że niepokoi go sposób w jaki Donald Tusk przejął stery Platformy. – Rozumiem, że Donald Tusk podda się procedurze demokratycznego wyboru, który jest zapisany w statucie PO. Ale rozumiem, że dziś, w sytuacji kryzysu, realnego pożaru na pokładzie, przyjęto, że to rodzaj stanu wyjątkowego – ocenił.

Co z przedterminowymi wyborami?

Michał Kobosko zauważył, że chociaż według kalendarza wyborczego następne wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2023 roku, to prezes PiS Jarosław Kaczyński ma kilka powodów, by dążyć wcześniej do nowego politycznego rozdania. –Dlatego istotniejsze, niż to, co po wyborach, są rozmowy między siłami opozycji demokratycznej przed wyborami – powiedział.

– Naszym zdaniem teraz jest czas merytorycznej rozmowy o tym co, w jakiej kolejności trzeba będzie zrobić - i w perspektywie pierwszych 100 dni nowego rządu i w czasie dłuższym – dodał.

Polityk poinformował, że jego ugrupowanie skupia się obecnie na budowaniu ruchu społeczno-politycznego w całym kraju oraz pracy nad programem. "Polska 2050" nie szykuje też żadnej specjalnej akcji wakacyjnej, jej politycy stawiają sobie za cel odbycie jak największej liczby spotkań z wyborcami w terenie.

