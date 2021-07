Dariusz Joński: Trzaskowski i Tusk połączą doświadczenie i młodość

– Wróciła nadzieja na zwycięstwo opozycji – cieszył się polityk Inicjatywy Polskiej w Programie 1 Polskiego Radia. –Podoba mi się wezwanie do szukania tego, co nas łączy i wspólny start w wyborach. To jest nadzieja na dobrą współpracę i z taką nadzieją idziemy jutro na spotkanie z Donaldem Tuskiem– dodał.

Dariusz Joński jest również przekonany, że Platforma Obywatelska może skorzystać na współpracy Rafała Trzaskowskiego z nowym przewodniczącym. – Mogę pogratulować Donaldowi Tuskowi objęcia tej funkcji i jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski przy zaufaniu społecznym jakie ma, na pewno nie odejdzie z wielkiej polityki. Można połączyć tandem doświadczenia i młodości– powiedział.

Odnosząc się to tzw. uchwały sanacyjnej polityk wskazał, że wynika z niej iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające odpowiednie kwalifikacje nie zostaną objęte nowymi przepisami. – Ta uchwała nic nie wnosi. Ta uchwała pokazuje, że jest zakaz, ale za wyjątkiem. Za wyjątkiem tego, o którym zdecydujemy. To co to jest za uchwała w ogóle? – oburzał się polityk i zapewnił, że klub KO zaproponuje swoje regulacje, w których nie będzie takich dwuznaczności.

Prokuratura umarza śledztwo

Polityk odniósł się także do decyzji prokuratury w sprawie umożenia postępowania w sprawie zakupu respiratorów wiosną 2020 roku. – Człowiek zastanawia się, jak to jest, że są równi i równiejsi w tym kraju. Że po roku postępowania prokuratura umarza postępowanie wobec tych, którzy jednego dnia podpisali umowę i przekazali handlarzowi broni 160 mln – stwierdził Joński.



