Tusk narzeka na PiS. Dziubka: Najbardziej świeże spojrzenie na politykę od lat

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Tusk atakuje PiS

– Wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent. Platformo, jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – ogłosił nowy przewodniczący podczas sobotniego wystąpienia.

Znaczną część swojego przemówienia Tusk poświęcił atakowi na Prawo i Sprawiedliwość. – Pomysł PiS na Polskę jest jak z drukarki 3D. Dług, daniny drożyzna – grzmiał nowy przewodniczący.

Nie zabrakło też gorzkich słów o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławie Kaczyńskim. – Okradziono nas z bezpieczeństwa. Kaczyński jest czystym przykładem wicepremiera ds. niebezpieczeństwa. Nie przyzwyczajajmy się do sytuacji, gdy Polska jest sama, jak nigdy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – ostrzegał Tusk.

Dziubka: Świeże spojrzenie

Wystąpieniem p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zachwycony jest Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu.

– Byłem na Radzie Krajowej PO. Miałem takie odczucie, że mimo mocnego ataku na PiS, to biorąc pod uwagę wszystkie przemówienia liderów PO na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, miałem wrażenie, że to było najbardziej świeże spojrzenie na polską politykę. To wrażenie potęguje fakt, że Tuska przez lata nie było w polityce. Mimo wszystko miałem wrażenie powiewu świeżości – mówił Kamil Dziubka w programie "Onet Rano".

– Trzeba brać pod uwagę to, że sobotni przekaz był skierowany przede wszystkim do członków PO, do tej rozmemłanej partii, do działaczy którzy w ostatnim czasie stracili wiarę – dodaje dziennikarz.

Dziubka podkreślił, że takiego entuzjazmu nie widział na twarzach polityków PO od lat.

Czytaj też:

Kolejne zmiany w PO. Budka może uzyskać nową funkcjęCzytaj też:

Prof. Dudek: Tusk zaraz zderzy się z sondażami