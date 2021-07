Hołownia: On zapisuje nas wszystkich do metafizycznej wojny

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk oficjalnie przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Rozmowy z politycznymi partnerami

Były premier zapowiedział, że rozpoczyna rozmowy z politycznymi partnerami. Polityk zapewnił, że zamierza respektować autonomię innych ugrupowań opozycyjnych. Zaznaczył też, że kontakty były utrzymywane od kilku miesięcy. – Mogę powiedzieć, że byłem w systematycznym kontakcie od grudnia zeszłego roku, zarówno z koleżankami i kolegami z KO, z Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim na pierwszym planie i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią – wskazał.

Lider PO wskazał, że chce współpracować z tymi, którzy wyznają „kilka prostych prawd”. W jego ocenie w Polsce należy „przywrócić elementarny i moralny porządek w polityce”, „przywrócić bezpieczne i dumne miejsce Polski w Europie”, a także „przywrócić rządy prawa, konstytucji i praw człowieka”.

Hołownia: Tusk musi poukładać Platformę

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia był pytany o powrót Donalda Tuska na antenie Polsat News.

Były dziennikarz wskazał, że jeśli pojawią się tematy do rozmowy, to na pewno do niej dojdzie. – Na razie wydaje się, że on musi poukładać Platformę. Musi wyjść z takiego momentu, polityka i on to wie doskonale, bo jest politykiem naprawdę wytrawnym, to nie jest komentowanie rzeczywistości, tylko to jest robienie rzeczywistości.

Hołownia zaznaczył, że Tusk musi zacząć bardziej wpływać na rzeczywistość. – On na razie ją komentuje. Musi zacząć stwarzać. Jak zacznie stwarzać, to się pojawią realne światy, w których będzie można funkcjonować. Dla mnie nie jest realnym światem, przy całym szacunku do Donalda Tuska i niekłamanym, jest to, że zapisuje nas teraz wszystkich do metafizycznej wojny – mówił Szymon Hołownia.

