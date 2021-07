Polityk lewicy chwali Kościół. "To jest właściwa rola"

Na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia polityk ostrzegał przed nadchodzącą czwartą falą epidemii koronawirusa – Jeśli chodzi o szczepienia, to już wiemy, że nie osiągniemy takiego etapu, w którym do końca września będziemy bezpieczni – powiedział.

Będący z wykształcenia lekarzem Konieczny stwierdził, że "wszyscy są zaskoczeni skalą antyszczepionkowstwa". Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli liczba osób zakażonych wirusem była znacznie większa niż w statystykach, to mamy szanse stosunkowo łagodnie przebrnąć przez ewentualną kolejną falę epidemii.

Dobra robota Kościoła

Senator pozytywnie zareagował na ostatni apel kardynała Kazimierza Nycza zachęcający do szczepień na Covid-19. – Bardzo podoba mnie się podoba skierowanie pewnych słów do kościoła, hierarchów kościoła i reakcja Nycza – powiedział wskazując jednocześnie, że z korzyścią dla wszystkich byłoby, gdyby Kościół wcześniej zajął takie stanowisko.

- Może gdyby to było wcześniej zrobione tak jednoznacznie, to już by miało efekt. To coś, czego brakowało, to przyniesie większy efekt niż loterie – powiedział przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej.

– Jeżeli dla dużej części społeczeństwa autorytetami są duchowni, to ich rola jest taka, by zachęcać i mówić to, co biskup powiedział – ocenił.

"Podczas finału powinien się wyświetlać pasek"

Wojciech Konieczny zaproponował też zaskakujący pomysł, jak wzmocnić proszczepionkową kampanię w mediach. – Prawdziwe naukowe dane powinny być wyświetlane na paskach w telewizji w czasach dużej oglądalności, nawet w czasie jakiegoś filmu czy transmisji sportowej. Podczas finału mistrzostw europy powinien się wyświetlać pasek, że tyle a tyle jest skutków ubocznych, że szczepionki są bezpieczne – zakończył.