Sejm wybrał RPO. Grupa posłów PiS wstrzymała się od głosu

Sejm powołał prof. Wiącka na stanowisko RPO. Teraz zgodę na powołanie musi wyrazić Senat. Za kandydaturą prof. Marcina Wiącka, którego zgłosiła opozycja, a następnie poparł PiS, głosowało 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu (w tym 40 posłów z klubu PiS).

Jak głosowali posłowie PiS?

Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo temu, jak głosowali członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Za kandydaturą prof. Wiącka głosowało 170 posłów klubu PiS, przeciw była poseł Teresa Glenc. 40 posłów PiS wstrzymało się od głosu (w tym grupa posłów Solidarnej Polski), a 20 posłów nie głosowało.

Od głosu wstrzymali się m.in. Kamil Bortniczuk, Tadeusz Cymański, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Woś, Michał Wójcik, Bartłomiej Wróblewski. Nie głosowali m.in. Michał Dworczyk, Marcin Warchoł, Kacper Płażyński oraz Zbigniew Ziobro.

Prof. Marcina Wiącka poparło 123 posłów Koalicji Obywatelskiej (3 osoby nie głosowały). Uzyskał też poparcie 43 posłów Lewicy (4 osoby nie głosowały, m.in. Joanna Scheuring-Wielgus), a także 23 posłów Koalicji Polskiej-PSL (1 osoba nie głosowała).

Wiącek: Credo RPO art. 30 konstytucji

– Oczywiście jest jeszcze etap senacki do tego, aby urząd Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonował w sposób nieprzerwany. Jestem dumny, że to porozumienie ukształtowało się wokół mojej osoby. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i czuję się z tego powodu niezwykle zobowiązany – powiedział Wiącek po głosowaniu.

– Jeżeli chodzi o moje priorytety, tak jak wspominałem na posiedzeniach komisji, uważam, że credo Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być art. 30 konstytucji, zasada ochrony godności człowieka, każdego człowieka przed wykluczeniem. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, prawo do tego, żeby realizować swoje marzenia i ja jako RPO będę każdego człowieka, który się zwróci o pomoc, otaczał opieką – zapowiedział.

Czytaj też:

Szef ambasady USA w Polsce: TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią krajobrazu medialnego