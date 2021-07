Nieoficjalnie: Frakcja w PiS chce złagodzenia "lex TVN"

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załagodzenie ustawy?

RMF FM donosi jednak, że w PiS jest frakcja "umiarkowana", która optuje za złagodzeniem ustawy. Domaga się tego również sama KRRiT.

W tym celu pojawił się postulat rozszerzenia listy przewidującej wyjątki (czyli ponad Europejski Obszar Gospodarczy). Politycy z otoczenia premiera Morawieckiego mieli proponować, aby ustawa uwzględniała, że koncesje mogą mieć firmy ze wszystkich krajów NATO.

Z kolei Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji proponuje zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji przez telewizje satelitarne, kablowe i internetowe. Zamiast tego szef KRRiT wydawałby uproszczone i jednorazowe pozwolenie.

Oświadczenie TVN

W związku z projektem ustawy medialnej zarząd TVN wydał oświadczenie. "Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów" – czytamy w oświadczeniu.

