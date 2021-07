Bodnar staje w obronie TVN. Nie wyklucza wejścia w politykę

– Chodzi o art. 14 konstytucji, który jest zasadą ustrojową, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność środków masowego przekazu, a także art. 54, który mówi o wolności słowa oraz wolności mediów – doprecyzował gość Tomasza Skorego na antenie RMF FM.

Adam Bodnar dodał, że już kilka razy w trakcie sprawowania funkcji RPO zabierał "mocno głos w obronie mediów".

Przyznał, że o ile państwo może kształtować strukturę kapitałową mediów, o tyle "nie może to zaskakiwać podmiotów, które funkcjonują na rynku medialnym od lat i które co do struktury właścicielskiej nigdy nie budziły żadnych wątpliwości".

– W tym przypadku moim zdaniem nie możemy mieć nawet cienia wątpliwości, że chodzi o uderzenie w bardzo konkretny podmiot, czyli grupę TVN – dodał.

Zmiana warty na stanowisku RPO

Adam Bodnar zapowiedział, że 15 lipca zorganizuje konferencję prasową, która będzie jego pożegnaniem. – Później funkcję będzie sprawował wice RPO – dopowiedział.

Jego zdaniem pewne jest, że akceptacja prof. Marcina Wiącka przez PiS była związana z oczekiwaniem, że stanowisko zastępcy rzecznika obejmie osoba bliska kręgów obecnej władzy.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że prof. Wiącek będzie musiał sobie odpowiedzieć na wiele pytań związanych z praworządnością – stwierdził.

W opinii Bodnara, "byłoby głupio" gdyby objęła przewodnictwo w OBWE w przyszłym roku nie mając Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Nam się zmienia ustrój od kilku lat. Przestaliśmy mieć ustrój demokratyczny, a podążamy w kierunku (...) konkurencyjnego autorytaryzmu – zaalarmował.



Ustępujący RPO - przyszły polityk?

Adam Bodnar nie wykluczył zaangażowania się w politykę po zakończeniu pracy na dotychczasowym stanowisku. Jednocześnie zaznaczył, że "jest jeszcze za wcześnie", by podać więcej szczegółów w tym temacie.

Czytaj też:

Prof. Wiącek zabrał głos po wyborze na RPO. Wskazał swoje priorytetyCzytaj też:

Bodnar: PiS nie zna pojęcia kompromisu