Poseł PO: Polski nie stać, by być "czarnym ludem" na arenie międzynarodowej

Zdaniem posła sytuacja wokół nowelizacji "pokazuje kilka rzeczy". – Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat zagięło parol na TVN i nawet jeżeli nie ma tam zapisów wprost, że chodzi o TVN, to chodzi o TVN – stwierdził gość "Śniadania w Trójce".

"Czarny lud" na arenie międzynarodowej

Paweł Poncyliusz widzi w działaniach PiSu inspirację polityką prowadzoną przez premiera Węgier Victora Orbana. – Tam praktycznie spacyfikowano wszystkie media i unarodowienie tych mediów oznacza, że oddano je w rękę zaprzyjaźnionym z premierem oligarchom węgierskim – powiedział.

– Oni wiedzą, co mają mówić. Jak przestają mówić tak, jak sobie życzą rządzący, to przestają być oligarchami – dodał i zaznaczył, że jego zdaniem właśnie do takiego rozwoju sytuacji dąży w Polsce partia rządząca.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że za wprowadzone przez siebie rozwiązania rząd w Budapeszcie "dostaje baty" na arenie międzynarodowej. –Polski nie stać, by stać się czarnym ludem w kolejnej dziedzinie na arenie międzynarodowej – oświadczył.

Polityk Platformy nie przyjmuje też do wiadomości argumentów strony rządzącej, że nowelizacja zwiększyłaby poziom bezpieczeństwa Polski. Jego zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego miało większość w jakiejkolwiek stacji radiowej czy telewizyjnej w naszym kraju.

Gość "Trójki" uznał, że podatek medialny był pierwszą próbą "zamachu" na TVN.

Co zawiera nowelizacja?

Projekt ustawy jest dostępny publicznie na stronie Sejmu. Zasadnicza treść nowelizacji obejmuje niewiele ponad stronę. Wśród proponowanych zmian jest m.in. wprowadzenie do treści ustawy, że koncesja dla spółki z kapitałem zagranicznym może być udzielona, jeśli ów udział (pośredni lub bezpośredni) „w ogólnej liczbie akcji tej spółki nie przekracza 49 proc”.

W nowelizacji wskazano również, że koncesja może być także udzielona podmiotowi zagranicznemu z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG”.

Czytaj też:

Fogiel: Nie dostrzegam różnicy między zachowaniem dziennikarzy TVP a TVNCzytaj też:

Media: W poniedziałek starcie PiS - USA