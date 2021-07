Rzecznik prezydenta o słowach Tuska: W te bajki już nawet dzieci nie wierzą

Prezydencki minister przyznał w "Kwadransie politycznym", że program zawsze był piętą achillesową opozycji.

– Jak dzisiaj słyszymy, że pani premier Ewa Kopacz miała program podobny do 500+, tylko nie zdążyła go wprowadzić, to z całym szacunkiem, ale w takie bajki to już chyba nawet najmniejsze dzieci nie wierzą – odniósł się do słów Donalda Tuska o rzekomych gotowych projektach programów społecznych rządu Ewy Kopacz.

Polityk stwierdził, że z całą pewnością nowy lider Platformy Obywatelskiej będzie chciał zaostrzyć kurs w debacie publicznej i podkręcać emocje.

Zaznaczył również, że największy problem z powodu zmian na szczycie PO będzie miał Szymon Hołownia.

Odbudowa Pałacu Saskiego

Błażej Spychalski podkreślił, że Andrzej Duda zawsze wspierał inicjatywę odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie.

– Przyszedł covid, więc to wszystko zostało zaburzone, nie mniej jednak prezydent złożył zobowiązanie, prezydent złożył projekt ustawy (...) po to, żebyśmy mogli odbudować ten symbol przedwojennej Warszawy –powiedział.

Rzecznik stwierdził również, iż jest przekonany że również na opozycji jest wielu polityków, którzy doceniają chęć odbudowy tego obiektu.

Co z obietnicami wyborczymi?

Minister stwierdził, że program wyborczy nie polega na tym, że wszystkie jego elementy zostają zrealizowane na dzień po wyborach i należy rozliczać polityków ze składanych obietnic po upływie pełnej kadencji.

– Plan Dudy, który pan prezydent ogłosił ponad rok temu w czasie kampanii wyborczej, czyli plan dużych inwestycji infrastrukturalnych, ale także tych mniejszych: szkoły, szpitale, chodniki, drogi samorządowe, został w pewnej mierze skonsumowany przez Polski Ład – powiedział.

Spychalski podkreślił też "wielki wkład" prezydenta w sztandarowy program PiS.

