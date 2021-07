"Będziemy bronić naszego biznesu". Właściciel TVN wydał oświadczenie

"Discovery, Inc. jest dumne z TVN i głęboko zaangażowane w jego działalność jako wiodącego niezależnego nadawcy w Polsce. Przyglądamy się uważnie sytuacji i będziemy bronić naszego biznesu przed nasilającymi się przekroczeniami kompetencji organów regulacyjnych, działaniami na szkodę odbiorców oraz wszelką niepewnością co do sytuacji na rynku, która mogłaby negatywnie wpłynąć na biznes w Polsce, jego rozwój i przyszłość gospodarczą" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie tvn24.pl.

Oświadczenie zarządu TVN

W ubiegłym tygodniu oświadczenie ws. projektu wydał zarząd TVN. Zarzucono w nim rządzącym, że pod pozorem walki z obcą propagandą próbują ograniczyć wolność mediów.

"Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru" – napisał zarząd TVN i zapowiedział, że nie ugnie się pod żadnymi naciskami.

Kontrowersyjna nowelizacja

Przypomnijmy, że oświadczenia te mają związek z nowelizacją ustawy o Radiofonii i Telewizji autorstwa grupy posłów PiS w tym Marka Suskiego. Ma ona zapobiegać przejęciu kontroli nad mediami wydawanymi w Polsce przez podmioty spoza UE.

W uzasadnieniu projektu czytamy: "Projekt ustawy ma na celu doprowadzenie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez KRRiT możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami RTV przed dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, Ponadto wskazania wymaga, że brak precyzyjnych regulacji może powodować dyskryminacyjne traktowanie polskich koncesjonariuszy, w stosunku do koncesjonariuszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie nakładanych ograniczeń inwestycyjnych".

