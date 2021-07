Piasecki przyszpilił Jaśkowiaka. Polityk musiał tłumaczyć się ze słów o Tusku

Na początku lipca podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii.Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Na kilka tygodni przed tymi wydarzeniami sceptycznie do powrotu Tuska odnosił się jednak Jacek Jaśkowiak. – Czas na to, żeby na polskiej scenie politycznej większą rolę zaczęły odgrywać osoby z innego pokolenia. Czas na zmiany, a nie na ten stary spór PO-PiS, z tymi samymi aktorami i reżyserami. Ja sądzę, że takie ponowne wejście do gry Donalda Tuska jest wymarzonym scenariuszem dla Jarosława Kaczyńskiego. Czy to pomoże zakończyć władzę Zjednoczonej Prawicy? Mam wątpliwości –mówił prezydent Poznania w rozmowie z "Super Expressem".

Jaśkowiak się tłumaczy

Prezydent Poznania był dzisiaj gościem Konrada Piaseckiego w TVN24, gdzie był pytany o tę wypowiedź. – Pan się cieszy, pan patrzy z zainteresowaniem, ale pan jest tym człowiekiem, który jeszcze cztery czy pięć tygodni temu mówił: „Ponowne wejście Donalda Tuska do gry jest wymarzonym scenariuszem dla Jarosława Kaczyńskiego” – stwierdził Konrad Piasecki podczas programu.

– Trzeba spojrzeć na pewne ograniczenia, które my mamy jako samorządowcy, ale mamy również… – próbował odpowiedzieć Jacek Jaśkowiak, ale dziennikarz dopytywał dalej. – Chce nam pan powiedzieć, że nie widział pan wszystkiego? – pytał, na co prezydent odparł, że "widział wszystko".

– Mówił pan, że Donald Tusk rozbudza te emocje, które są Platformie najmniej potrzebne, że Donald Tusk to jest człowiek, który będzie polaryzował scenę polityczną, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu ułatwi walkę z Platformą i całą opozycją – mówił Piasecki.

– Donald Tusk na ścianie wschodniej, w małych miasteczkach, na wsi nie ma największego poparcia. W związku z tym w sytuacji, w której mamy polityka, który budzi takie emocje jak Jarosław Kaczyński w wielkich miastach, jak Donald Tusk w mniejszych, miałem taki, a nie inny punkt widzenia – próbował tłumaczyć polityk

Czytaj też:

Polacy nie ufają Tuskowi. Sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Tusk i Hołownia razem do wyborów? Sondaż daje odpowiedź