Niemiecki dziennik ostrzega przed skutkami wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Jak piszą Gerhard Gnauck i Thomas Gutschker, krytycy Trybunału "dostrzegają w możliwym zatwierdzeniu wyższości polskiego prawa nad prawem unijnym krok w kierunku polexitu; to jest taki rozwój sytuacji, który może oznaczać wystąpienie Polski z UE albo jej sytemu prawnego".

FAZ uznał polski Trybunał Konstytucyjny za organ zależny od Prawa i Sprawiedliwości. "W TK obecnie dominują zdecydowanie sędziowie prorządowi, do których zalicza się także sama Przyłębska. W tej chwili w składzie orzekającym TK tylko jeden z pięciu sędziów uchodzi za niezależnego od obozu rządowego" – czytamy na łamach gazety.

Zdaniem dziennika niekorzystny z punktu widzenia Brukseli wyrok mógłby pociągnąć za sobą nałożenie kar finansowych na Warszawę.

"Jeżeli polski TK podąży za wnioskiem rządu i ogłosi wyższość polskiego prawa nad prawem unijnym, Bruksela na pewno zainicjuje postępowanie ws. naruszenia przez Polskę traktatów o UE. Poza tym wzrośnie nacisk na Polskę ze strony Parlamentu Europejskiego i wielu państw członkowskich UE, jak również możliwe jest, po raz pierwszy, należenie na Warszawę sankcji finansowych" – piszą Gnauck i Gutschker.

Autorzy podkreślają również, że "dotychczasowe postępowania ws. naruszania praworządności w Polsce nie przyniosły żadnych zdecydowanych zmian".

"Krytycy zarzucają jej (Komisji Europejskiej), że nie skorzystała do tej pory z możliwości wniesienia do TSUE wniosku o nałożenie na Polskę kar finansowych, jeśli w dalszym ciągu nie będzie się stosowała do jego orzeczeń" – dodają.

Obawy unijnego komisarza

We wtorkowym wywiadzie dla "Financial Times" unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział, że podejmowane w Polsce decyzje mogą stworzyć "prawdziwe zagrożenie dla całej architektury naszej Unii".

Urzędnik ostrzegał, że "jeżeli tego nie zastopujemy, to państwa członkowskie UE uzyskają coraz więcej możliwości podważania zasady wyższości prawa unijnego i kompetencji TSUE".

TK odroczył rozpatrywanie wniosku premiera