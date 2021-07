Wokalistka owinęła się tęczową flagą w programie TVP 2

W środowym programie "Pytania na śniadanie" na antenie TVP 2 doszło do nietypowej sytuacji. Słowacka piosenkarka Karin Ann zaśpiewała "całej społeczności LGBTQ w Polsce". W trakcie swojego występu na żywo dziewczyna wyciągnęła z torby tęczową flagę, owinęła się ją i wygłosiła krótki manifest do osób LGBT+.

– Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z wami, stoję tu z wami i kocham was – powiedziała ze sceny.

twitter

Tęczowa flaga w "Pytaniu na śniadanie"

"Pytanie na śniadanie" to poranny program TVP 2, w którym odbywają się krótkie rozmowy, omawiane są przepisy kulinarne i puszczana muzyka. Muzyczny występ to stały punkt programu. Pod koniec każdego odcinka swój utwór prezentuje zaproszona do studia osoba.

Kim jest Karin Ann?

Karin Ann jest piosenkarką ze Słowacji. Jak podaje portal wyborcza.pl wokalistka „posługuje się zaimkami kobiecymi "she/her", ale też neutralnym płciowo zaimkiem "they". 19-latka w Polsce popularność zdobyła występując razem z wokalistką Sanah”.

Czytaj też:

Chór homoseksualistów: Idziemy po wasze dzieci. Nie ma ucieczkiCzytaj też:

Przemysł filmowy dla dzieci zdominowany przez "twórców LGBT". Raport Entertainment Insider