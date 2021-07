Która "Wyborcza" jest "prawdziwa"? Gazeta.pl i Wyborcza.pl na ścieżce wojennej?

Takie doniesienia płyną z portalu Wirtualnemedia.pl. Otóż od czasu zaognienia stosunków między portalami Agory treści z Wyborcza.pl nie pojawiają się na portalu Gazeta.pl. Ponadto "»GW« ruszyła też z kampanią, w której wyraźnie odcina się od Gazeta.pl, podkreślając: Prawdziwa »Wyborcza« w internecie to »Wyborcza.pl.«” – wskazują Wirtualnemedia.pl.

W czerwcu zarząd Agory przekazał, że zamierza zintegrować segment prasowy „Gazety Wyborczej” i portalu Wyborcza.pl z pionem Gazeta.pl. Operacja miałaby na celu zwiększenie wpływów z reklam i wzrost liczby subskrypcji ze wszystkich elementów platform internetowych Agory S.A.

„Naczelni „Gazety Wyborczej” jeszcze w czerwcu wystosowali list, w którym podkreślali, iż nie są przeciwko integracji, lecz przeciw sposobowi, w jaki została ona zakomunikowana. Jednocześnie jednak stawiają pytania: „czy redakcja musi się podporządkowywać arbitralnym decyzjom Zarządu podejmowanym z całkowitym jej pominięciem w imię podniesienia »efektywności organizacyjnej spółki«”. Ta biznesowa logika - akcentowali naczelni - oznaczałaby m.in. prawo zarządu do dysponowania danymi, które powierzyli „Wyborczej” subskrybenci, i rozbijania struktury gazety „wbrew doświadczeniom jej zespołu i wiedzy najlepszych na świecie wydawców działających w modelu subskrypcyjnym” czy powierzenie serwisu Plotek.pl z dnia na dzień Adamowi Michnikowi i Jarosławowi Kurskiemu” – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Jedyna "GW" w sieci to Wyborcza.pl

Chcąc zatem zaznaczyć swą odrębność, wraz z początkiem lipca Wyborcza.pl zainicjowała kampanię, której celem jest pokazanie, że prawdziwa „Gazeta Wyborcza” w sieci to właśnie Wyborcza.pl.

– Z pozoru jest pozbawiona podtekstu, ale proszę sobie przypomnieć, ile razy byliśmy myleni i Gazeta.pl była obarczana za to, co pisała „Gazeta Wyborcza”. Albo odwrotnie – mówi WM anonimowy informator.

Według portalu kampania ma zaznaczyć odrębność Gazeta.pl i Wyborcza.pl. „Jak nieoficjalnie wiemy, kampania została przyjęta chłodno w zespole Gazeta.pl”. – wskazuje WM.

Gazeta.pl nie publikuje już treści z Wyborcza.pl

W reakcji na działania Wyborcza.pl Gazeta.pl postanowiła podjąć odpowiednie kroki. W ramach rewanżu niemal całkowicie przestano linkować odnośniki do treści z Wyborcza.pl. „Nieoficjalnie wiemy, że ma to już powoli przekładać się na spadek zainteresowania prenumeratami cyfrowymi Wyborczej.pl”. – zaznaczają Wirtualnemedia.pl.

Oficjalnie przedstawiciele Agory nie potwierdzają tych doniesień. – Gazeta.pl i Wyborcza.pl współpracują w zakresie ekspozycji treści. Szczegóły tej współpracy są przedmiotem wewnętrznych ustaleń – powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl dyrektor komunikacji korporacyjnej Agory, Nina Graboś.

„Kilka dni temu zarząd Agory poinformował, że powstała grupa robocza, która ma wypracować relacje między nim a kierownictwem „Gazety Wyborczej”. Grupa ta zarekomendowała wydzielenie „Wyborczej” do spółki zależnej Agory. Dwa dni później w komunikacie skierowanym do pracowników naczelni i menedżerowie „Gazety Wyborczej” poinformowali, że powołano grupę projektową, która ma zająć się procesem wydzielenia do odrębnej spółki” – czytamy na WM.

