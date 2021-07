Jest termin posiedzenia komisji ws. "lex TVN"

Sejmowa komisja Kultury i Środków Przekazu zbierze się we wtorek 27 lipca o godz. 10. Na ten termin zaplanowano "pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1389)". Jak poinformowano, uzasadniać projekt będzie poseł Marek Suski.

Opóźnienie prac

Wcześniej politycy PiS wskazywali, że Sejm może się zająć projektem na rozpoczętym w środę posiedzeniu. Tak się jednak nie stało. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przekazał, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji nie będzie przedmiotem prac posiedzenia zaplanowanego na dni 21-23 lipca.

– Na tym posiedzeniu już nie zdążymy. Raczej 11 sierpnia. A wcześniej oczywiście odbędzie się komisja – powiedział Terlecki podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. – TVN to jest drobiazg w tym wszystkim – zaznaczył.

Nowelizacja ustawy medialnej

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał bardzo ostrą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Propozycja zmian w prawie, okrzyknięta przez opozycję ustawą anty-TVN, od samego początku budziła kontrowersje w Porozumieniu. W ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie przygotowało poprawkę do noweli ustawy medialnej. Złożenie poprawki zapowiedział też Paweł Kukiz, który co do zasady, popiera projekt.

