Kosiniak-Kamysz: Wstrzymanie pieniędzy na Fundusz Odbudowy dla Polski byłoby fatalne

Lider ludowców krytycznie ocenił działania polskiego rządu na arenie międzynarodowej. Uważa, że nasza dyplomacja popełniła błąd wspierając jednego kandydata w wyborach na prezydenta USA– Jesteśmy czarną owcą w oślej ławce, która ani w UE, ani w relacjach z USA nie jest dobrze postrzegana. – stwierdził.

– USA jako europejskiego partnera wybiera Niemcy – dodał polityk.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że zagrożenie, jakie bałtycki gazociąg stwarza dla Ukrainy, jest również zagrożeniem dla Polski. –Niedobrze, że powstał Nord Stream 1, niedobrze, że teraz powstaje Nord Stream 2, że tam jest enigmatycznie napisane o bezpieczeństwie dla Ukrainy, a to jest ważne państwo – powiedział.

Kosiniak zarzucił polskiej dyplomacji zaniedbania w polityce wschodniej. – W relacjach z Rosją brakuje mi dziś kilku rzeczy: współpracy z rosyjską opozycją, niedobrze, że został zablokowany małych ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim, nie ma wymiany kulturowej i ludzkiej – wyliczał.

"Jeżeli zagrożona jest niezależność i niezawisłość, UE może się wypowiadać"

Zdaniem prezesa PSL wstrzymanie unijnych pieniędzy przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii byłoby dla polski katastrofalne. – Jeżeli będą nałożone na Polskę wielomilionowe kary, mogą być wstrzymane pieniądze na Fundusz Odbudowy, dopłaty bezpośrednie, to będzie niedobrze. To sytuacja fatalna dla nas wszystkich i będę robił wszystko, by do tego nie doszło – zadeklarował.

Polityk przyznał, że w niektórych sytuacjach Unia Europejska może wypowiadać się na temat wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich.

– Jest odrębność w wielu wymiarach, systemów emerytalnych, ochrony zdrowia, również wymiar sprawiedliwości. Ale są zasady fundamentalne: niezależności i niezawisłości. Jeżeli one są zagrożone wtedy UE się może wypowiadać – stwierdził.

