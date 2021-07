Burzliwa dyskusja polityczna. Goście programu pobili się na wizji

Do niecodziennego incydentu doszło w politycznym programie „Ora Expertizei” w stacji Jurnal TV. Gośćmi programu byli były wiceminister spraw wewnętrznych Gennadijem Kosovanowem oraz były doradca prezydenta Sergiejem Tofilatem. To właśnie między nimi doszło do ostrej sprzeczki.

Kłótnia zaczęła wymykać się spod kontroli. W pewnym momencie jeden z gości wylał na drugiego szklankę wody. Wtedy doszło między nimi do szarpaniny.

Bójka została przerwana dopiero gdy doszło do wypadku. Jeden z mężczyzn przewrócił się i uderzył głową w stół. Program został przerwany, a do studia wezwano lekarzy.

Jakiś czas później prowadzący program Dumitru Mişin przekazał w mediach społecznościowych, że nikt nie odniósł żadnych trwałych obrażeń, a Gennadij Kosovanow oraz Sergiej Tofilat po programie pogodzili się i podali sobie ręce na zgodę.

