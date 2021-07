"Powiem rzecz straszną". Urban: Rząd zachował się przyzwoicie

Jerzy Urban był gościem w programie Moniki Jaruzelskiej. Zapowiedź rozmowy z byłym rzecznikiem rządu PRL była szeroko komentowana w internecie, a wiele osób nie kryło oburzenia.

"Powiem rzecz straszną"

Podczas programu poruszono m.in. stosunek Urbana do dzisiejszej lewicy. W pewnym momencie Jaruzelska zapytała go, co sądzi o pomyśle Adriana Zandberga dot. podniesienia podatków dla najbogatszych. Jej gość stwierdził, że jak najbardziej popiera takie rozwiązania, o ile nie uderzają w jego własną kieszeń. W pewnym momencie Urban podzielił się zaskakującą informacją.

– Ja mogę powiedzieć pewną rzecz straszną. Ten rząd zwrócił mi z niesłusznie zapłaconych podatków na rękę wiele milionów złotych – stwierdził.

Dopytywany, czemu zatem nie popiera obecnej władzy, odparł, że nie jest egoistą. – Gdybym ja to ukonkretnił i ogłosił powołując się na dokumenty i pokazując je, to ten rząd strasznie by za to zapłacił w swoim elektoracie – mówił.

Jaruzelska pytała, czy w takim razie nie zależy mu na tym, by poparcie dla PiS spadło. – No nie. Jak się zachował rząd przyzwoicie, to ja nie wykorzystam tego do zaszkodzenia mu – odparł. Jaruzelska nie potrafiła ukryć śmiechu.

Programy Jaruzelskiej

Monika Jaruzelska, radna Warszawy, prywatnie córka komunistycznego generała Wojciech Jaruzelskiego, od dłuższego czasu prowadzi na YouTube własny program, w którym przeprowadza wywiady z ważnymi postaciami polskiego życia publicznego. W swoim programie gości zarówno polityków z różnych stron sceny politycznej, jak i komentatorów oraz publicystów. Jednym z najgłośniejszych wywiadów Jaruzelskiej był ten przeprowadzony z publicystą "Do Rzeczy" Rafałem Ziemkiewiczem.

