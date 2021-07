Sędzia Trybunału Stanu: To jest zimna wojna

Prawnik bez wahania stwierdził, że Polska nie musi zawieszać działalności Izby Dyscyplinarnej pod wpływem polecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Żądanie przez TSUE zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to nadużycie prawa miedzynarodowego – powiedział na antenie Radia Maryja.

Piotr Andrzejewski wskazał, że z podpisanych przez Polskę Traktatów nie wynika, by TSUE mógł orzekać w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości. – Nie przekazaliśmy tych kompetencji. To nadużycie prawa miedzynarodowego. To mentalna i znaczeniowa agresja w interpretacji traktatów – powiedział. – Nasz kraj jest zobowiązany przestrzegać prawa międzynarodowego, ale tylko w zakresie wiążącym – dodał.

"To jest zimna wojna"

Sędzia zasugerował, że obecnie suwerenność Polski jest zagrożona. – Mamy dziś do czynienia z inną wojną mającą na celu wyeliminowanie zgodności tego, co się dzieje we wspólnocie, ze zobowiązaniami Polski oraz UE jako podmiotu prawa międzynarodowego – stwierdził.

– Kształtowanie wymiaru sprawiedliwości i systemu prawnego w Polsce przez jakikolwiek organ Unii Europejskiej nosi znamiona niszczenia suwerenności i niepodległości ustrojowej. Prawo europejskie jest niedookreślonym pojęciem – przekonywał.

Zdaniem sędziego Trybunału Stanu, Polska obecnie powinna "wystąpić do TSUE ze skargą o wykroczenie przez organy UE poza traktaty i złożyć wniosek o zawieszenie wszystkich postępowań, które są przeciw Polsce prowadzone do czasu rozstrzygnięcia skargi".

– Mamy do czynienia z naruszeniem prawa, ale przez organy Unii i jej popleczników w Polsce, którzy starają się uzasadnić wyższość działań i orzeczeń TSUE nad pozbawianiem nas suwerenności ustrojowej. Godzi się w ustrój konstytucyjny Polski – bił na alarm gość "Radia Maryja".

– Musimy obligować nasze władze do tego, żeby wnioskowały stanowisko zaskarżające łamanie prawa traktatowego wobec Polski wobec organu Unii Europejskiej – podkreślił sędzia Piotr Andrzejewski.

