Gmyz: Kompletnie napruty dziennikarz OKO.press chciał prowadzić auto i zaatakował policjanta

"Dziś w nocy kompletnie napruty dziennikarz @oko_press niejaki @Gruca_Radoslaw zataczając się na oczach funkcjonariuszy, wsiadł do samochodu i uruchomił silnik. Interweniujących policjantów obrzucił wyzwiskami i zaczął się z nimi szarpać. Musieli użyć środków przymusu" – poinformował na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" oraz korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz.

"Tyle pisał o Funduszu Sprawiedliwości, teraz będzie musiał na niego wpłacić. Niesamowity plot twist" – komentuje ironicznie szczeciński radny PiS Dariusz Matecki. Na razie ani portal OKO.press ani sam dziennikarz nie odnieśli się do sprawy.

Interwencja na Żoliborzu

O sprawie pisze także portal wPolityce.pl. "Funkcjonariusze warszawskiej policji musieli podjąć interwencję wobec mężczyzny na warszawskim Żoliborzu. Miał on poruszać się chwiejnym krokiem, a na pytania policjantów odpowiadał w bełkotliwy sposób. Zapewnił, że wraca do mieszkania i nie potrzebuje pomocy. Po odejściu policjantów, mężczyzna miał zrobić jeszcze kilka kroków i usiąść za kierownicą zaparkowanego samochodu, po czym odpalił silnik. Funkcjonariuszom udało się jednak powstrzymać go przed ruszeniem z miejsca" – opisuje serwis.

Dziennikarz zaatakował policjanta

To jednak nie koniec "wybryków" współpracownika OKO.press.

Mężczyzna nie chciał poddać się policjantom. Wyzywał funkcjonariusza, a jednego z nich złapał za mundur i próbował go uderzyć. Funkcjonariusze musieli użyć gazu i założyć mu kajdanki. WPolityce.pl podaje, że został przewieziony na komendę, gdzie odmówił współpracy.

