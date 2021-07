"Musimy być na to przygotowani". Kulisy spotkania działaczy Nowoczesnej z Tuskiem

Od kiedy Donald Tusk wrócił do krajowej polityki, wziął się a porządki w Platformie Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej. Doszło do zmiany szefa klubu KO – Cezarego Tomczyka zastąpił a w czwartek Borys Budka. Tusk wziął też udział w piątkowej Radzie Krajowej Nowoczesnej, jednej z partii tworzących KO.

– Przyznam, że większość uczestników Rady Krajowej Nowoczesnej bardzo pozytywnie odniosła się do tego wydarzenia. Musimy zrobić w tej chwili wszystko, żeby się zjednoczyć, przyciągnąć do siebie osoby, które odeszły trochę od polityki i przygotować się do wyborów, tym bardziej, że nie wiemy, czy polityka PiS-u nie doprowadzi do wcześniejszych wyborów. Jeżeli okaże się, że pieniądze z Unii Europejskiej zostaną zablokowane i PiS-owi nie starczy środków na kupowanie głosów, to mogą przeć do wcześniejszych wyborów. Musimy być na to przygotowani – mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl wiceszef Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.

Tusk mówił o podmiotowości

– Kilka osób mogło z nim zamienić parę słów, ale to nie było miejsce ani czas, aby rozmawiać dłużej na temat dalszej współpracy. Natomiast na Radzie Krajowej Nowoczesnej poszedł sygnał, że Donald Tusk chce kontynuować politykę, która doprowadziła do tego, że powstała Koalicja Obywatelska. Najważniejsze dla Nowoczesnej było to, że Donald Tusk powiedział, iż uznaje podmiotowość członków KO. Nie ma dążenia do tego, że wszyscy mają się wpisać do Platformy Obywatelskiej. Tusk uważa, że pluralizm w KO jest właściwym elementem prowadzenia walki z PiS-em. Cieszymy się, że taka deklaracja padła i rozmowy dalej będą prowadzone tak, aby przygotować wspólny program do wyborów – dodaje Meysztowicz.

Posiedzenie tylko dla zaszczepionych

Wiceszef Nowoczesnej mówi też: – Ze względu na ograniczenia covidowe nie chcieliśmy, żeby to było bardzo szerokie spotkanie. W związku z tym ograniczyliśmy się tylko do spotkania z ludźmi, którzy mają certyfikaty covidowe i są podwójnie zaszczepieni. Z racji tego, że była olbrzymia ilość zgłoszeń na to spotkanie, zdecydowaliśmy się na transmisję tego wydarzenia na kanale Nowoczesnej, ale również udostępniliśmy wszystkim mediom transmisję wystąpień Adama Szłapki.

