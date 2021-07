Sikorski: Kaczyński w piętkę goni, to są schyłkowe klimaty oszalałego dyktatorka

Polityk skomentował najnowszy sondaż oparcia partii politycznych, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska w ciągu miesiąca odbudowała 10 punktów procentowych poparcia.

– Niezmiernie dziwi mnie wysokie poparcie dla PiS-u. Ta partia kłamała ws. Smoleńska, używała tej tragedii do polityki, jest odpowiedzialna za największą w historii Polski korupcję i nepotyzm, gigantyczne zadłużenie i chaos finansów publicznych, a teraz wojny ze Stanami Zjednoczonymi i UE. To jest zadziwiające, że nadal 1/3 naszych rodaków jej ufa – powiedział Sikorski.

– Kibicowałem powrotowi Donalda Tuska do szefowania Platformą, więc mam satysfakcję, że to okazała się dla naszej formacji dobra inicjatywa – dodał.

Czy będzie sojusz z Hołownią?

Radosław Sikorski ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadziłoby tak dużej liczby polityków do parlamentu, gdyby nie panujący w Polsce system d'Hondta. Jego zdaniem mechanizm premiujący największe partie powinien skłonić władze Platformy do zawiązywania szerokich koalicji mających rywalizować ze Zjednoczoną Prawicą.

– Gdyby w ostatnich wyborach liczenie było proporcjonalne, to PiS miałby 200 posłów i nie rządziłby samodzielnie. To każdy poważny polityk w Polsce musi brać pod uwagę. To jest argument za tworzeniem jak największych możliwych koalicji – stwierdził. – Szymon Hołownia wniósł do polskiej polityki świeżość, dynamizm i zdolność do nawiązywania kontaktu z wyborcami za pomocą mediów społecznościowych. Byłby w takiej opozycyjnej koalicji bardzo wartościowym liderem – dodał eurodeputowany.

"PiS chce tu zrobić skansen klerykalno-nacjonalistyczny"

Polityk Platformy Obywatelskiej odniósł się również do zamiarów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji tzw. ustawy medialnej.

– Oni by chcieli zrobić skansen klerykalno-nacjonalistyczny. (...) Niezależne, prywatne media bardzo w tym planie im przeszkadzają. Próbują zrobić to, co wcześniej Putin w Rosji, czyli zrobić przejęcie przez państwo lub przez kontrolowanych oligarchów – alarmował Sikorski.

–W ten sposób zlikwidowano wolne media na Węgrzech i w Turcji.Polski autokrata chce zrobić to samo u nas w kraju. Pytanie, czy mu się uda – zastanawiał się w programie "Onetu".

Polityk stwierdził również, że nie jest do końca pewny finału całej sprawy. – Mam wrażenie, że Kaczyński w piętkę goni, że to są schyłkowe klimaty oszalałego dyktatorka i że to może mu się nie udać. Ale różne szalone pomysły już przeprowadzał, więc trudno mieć pewność – ocenił Radosław Sikorski.

