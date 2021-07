Bartosiak rzuca wyzwanie Juraszowi. "Masz po prostu braki w formacji intelektualnej"

Witold Jurasz jest publicystą Onetu specjalizującym się w polityce międzynarodowej. Dziennikarz nie kryje swojej awersji do szeroko pojętych środowisk prawicowych, jak również rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jurasz od pewnego czasu atakuje również środowiska zajmujące się geopolityką, twierdząc, że nie mają one kontaktu ze światem realnej polityki.

W samym artykule Jurasz z kolei opisuje "zwrot ku Moskwie", jakiego miał rzekomo dokonać PiS. "Jarosław Kaczyński idąc na zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko zdradza tzw. dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, ale zaczyna wprost szkodzić polskiej racji stanu" – przekonuje publicysta.

Zaproszenie do debaty

W swoim najnowszym tekście Jurasz zaatakował również Jacka Bartosiaka, popularyzatora geopolityki i autora kilku książek poświęconych tej tematyce. "Jacek Bartosiak to adwokat bez cienia doświadczenia w polityce międzynarodowej, ale zarazem guru fanów geopolityki" – pisze Jurasz. Jednocześnie publicysta zarzuca mu podważanie sensu NATO oraz "redukowanie świata do mapy".

Na jego artykuł odpowiedział Bartosiak na Facebooku. "Twoje przemyślenia (...) nie są oparte na wiedzy na ten temat, ani tym bardziej na znajomości tego, co robimy w S&F" – napisał.

Bartosiak zarzuca dziennikarzowi, że ma "braki w formacji intelektualnej by wypowiadać się na takie tematy". Następnie wystosował on zaproszenie do Jurasza na wspólną debatę. "Udowodnimy Ci to zapraszając Cię we wrześniu na publiczny pojedynek intelektualny transmitowany do opinii publicznej. Zacznij się przygotowywać, bo kilkaset tysięcy ludzi będzie mogło posłuchać Twoich argumentów" – napisał.

Jurasz już wystosował odpowiedź, w której podkreślił, że czuje się obrażony wpisem Bartosiaka i nie ma zamiaru stawiać się na jakiejkolwiek debacie.

"Ton twojego postu wyklucza nie tylko debatę, ale nawet spotkanie przy kawie. Ceniłem sobie naszą, w pewnym momencie nawet prywatną, znajomość, ale od pewnego czasu zauważam, że uwierzyłeś w to, że możesz wszystkich wkoło traktować jak idiotów" – stwierdził publicysta Onetu.

