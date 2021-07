"To się nie zmieni". Arizona podtrzymuje zakaz segregacji sanitarnej

Gubernator Doug Ducey wydał oświadczenie w odpowiedzi na zaktualizowane wytyczne Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Republikanin przypomina, że Arizona nie zezwala na obowiązek noszenia maseczek, przyjęcia szczepionki, a także posiadania „paszportu covidowego”. Prawo stanowe wyklucza także dyskryminację w szkołach ze względu na to, kto jest lub nie jest szczepiony przeciwko COVID-19. „Wprowadziliśmy to wszystko do prawa i to się nie zmieni” – zapewnia Ducey.

Ducey: Nieudolność administracji Biden-Harris

„Dziś CDC zaleca noszenie masek w szkole i w pomieszczeniach, niezależnie od naszego statusu szczepień. To tylko kolejny przykład niezdolności administracji Biden-Harris do skutecznego stawienia czoła pandemii COVID-19” – pisze gubernator.

„Urzędnicy ds. zdrowia publicznego w Arizonie i w całym kraju jasno powiedzieli, że najlepszą ochroną przed COVID-19 jest szczepionka. Dzisiejsze ogłoszenie przez CDC niestety tylko zmniejszy zaufanie do szczepionki i stworzy więcej wyzwań dla urzędników zdrowia publicznego – osób, które niestrudzenie pracowały nad zwiększeniem wskaźników szczepień” – czytamy w oświadczeniu.

„Tu, w Arizonie, byliśmy konsekwentni od samego początku: mieszkańcy Arizony powinni otrzymać tę szczepionkę. Ponad 51 procent naszej populacji otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a ponad 46 procent jest w pełni zaszczepionych. To wspaniała wiadomość, a my będziemy kontynuować pracę nad dystrybucją tej szczepionki wśród mieszkańców Arizony i budowaniem publicznego zaufania do jej skuteczności, pomimo tych niepotrzebnych i nieprzydatnych »wskazówek« z Waszyngtonu” – podkreśla gubernator.

Prezydent USA zmusza do szczepień na COVID-19

Tymczasem prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek, że pracownicy administracji federalnej i usługodawcy będą musieli przedstawić dowód szczepienia przeciwko COVID-19 lub poddawać się regularnym testom. Zmiany obejmą ponad 4 miliony pracowników.

– Wiem, że ludzie mówią o wolności, ale rodzice mnie nauczyli, że z wolnością wiąże się odpowiedzialność. (...) Jeśli jesteś niezaszczepiony, narażasz swoją rodzinę, lekarzy, którzy dla pacjentów poszli do piekła i z powrotem – mówił Biden. – Jeśli jesteś niezaszczepiony, stajesz się problemem - dla siebie, twojej rodziny, twoich współpracowników – dodał.

Opisując nowe wymogi dotyczące urzędników, Biden zapowiedział, że ci, którzy się nie zaszczepią, będą musieli poddawać się cotygodniowym lub częstszym testom, nosić maski oraz nie będą mogli odbywać podróży służbowych.

