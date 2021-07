Niebawem krzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 2

„Statek Castorone opuścił wody terytorialne Danii, na których zastąpił go Castoro Sei zajmujący się budową Baltic Pipe do wybrzeża duńskiego. Castoro 10 czeka w porcie w Rotterdamie, by przyłączyć się do budowy na kolejnym etapie” – informuje portal BiznesAlert.pl.

Skrzyżowanie Baltic Pipe z pierwszą nitką Nord Stream nastąpiło 28 lipca.

Budowniczy NS2, czyli statek Fortuna znajduje się teraz w okolicy mniej więcej 20 kom od statku Coastorone. Jak podaje portal Neftegaz.ru obie jednostki wstrzymały pracę. Jak dodaje, wynika to prawdopodobnie z ciężkich warunków atmosferycznych, w szczególności silnego wiatru. „Castorone ma wrócić do pracy przy krzyżowaniu Baltic Pipe z Nord Stream 2. Zostało mu do ułożenia 12,48 km, które może zająć do trzech dni” – informuje BiznesAlert.pl.

Krzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 2 reguluje umowa pomiędzy spółkami Gaz-System oraz Nord Stream 2 AG.

Porozumienie USA – Niemcy

Przypomnijmy, że USA i Niemcy podpisały porozumienie ws. drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2. Dało ono formalnie amerykańskie przyzwolenie polityczne do zakończenia prac i uruchomienia gazociągu pomiędzy Rosją a Niemcami po dnie Bałtyku. W ramach umowy Niemcy zainwestują w ukraiński sektor energetyczny, zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji i wesprą Inicjatywę Trójmorza.

Zdaniem władz Polski i Ukrainy, niemiecko-amerykański układ powoduje "deficyt bezpieczeństwa" w regionie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kuleba opublikowali wspólne stanowisko w tej sprawie.

