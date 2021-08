Pompeo o "Lex TVN": Stawka jest tu naprawdę wysoka

Amerykańscy senatorowie opublikowali 4 sierpnia ponadpartyjne oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy medialnej w Polsce.

"Ponadpartyjna Grupa Senatorów ostrzega polski rząd przed wprowadzeniem ustawy, która bierze na cel wolne media i naraża na szwank amerykańskie inwestycje" – tak senatorowie Stanów Zjednoczonych zatytułowali swoje oświadczenie.

Dalej napisali, że odpowiadają w ten sposób na "propozycję ustawy złożoną w polskim Sejmie, która naruszałaby wolność i niezależność mediów oraz naraziła na szwank amerykańskie inwestycje w media w Polsce".

"Utrzymujące się odchodzenie rządu polskiego od standardów demokratycznych, czego najnowszym przykładem są wysiłki zmierzające do ograniczenia niezależności mediów i podważenia jednej z największych amerykańskich inwestycji w tym kraju jest niezwykle martwiące. Jako ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów chcemy jasno powiedzieć rządowi polskiemu, że uważnie przyglądamy się rozwojowi wypadków. Monitorujemy projekt ustawy złożony w polskim Sejmie, który, gdyby został przyjęty i stał się prawem, dyskryminowałby firmy spoza Unii Europejskiej oraz prawdopodobnie doprowadziłby do wyjścia z Polski poważnego amerykańskiego inwestora, który zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Ustawa ta, w połączeniu z odmową Polski odnowienia koncesji dla TVN, to kolejny krok w kierunki zagrażającym polskiej demokracji. Nie jest to sposób na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, a na dodatek ograniczy to jeszcze bardziej wolność mediów, o którą Polacy tak długo walczyli" – czytamy w oświadczeniu.

Mike Pompeo komentuje

Poproszony o komentarz w sprawie listu Mike Pompeo przyznał, że dobrze znana mu jest jego treść. Podkreślił, że "stawka jest tu naprawdę wysoka".

– Stany Zjednoczone inwestują w Polsce na gigantyczną skalę i to nie może się zmienić. Potrzebujemy polskich pomysłów, polskiej technologii, dobrych relacji handlowych – powiedział były sekretarz stanu USA w rozmowie z TVN 24. – Musimy mieć pewność, że ta sprawa zostanie rozwiązana we właściwy sposób – dodał.

Pompeo przyznał również, że wprowadzenie w życie tzw. "Lex TVN" mogłoby mieć negatywne skutki dla amerykańskich inwestycji w Polsce.

– Amerykańskie firmy zawsze wybierają miejsca, gdzie mogą zarobić. To są komercyjne przedsięwzięcia. Wybiera się miejsca, gdzie inwestycje mogą przynieść najwyższy zwrot a ryzyko polityczne, biznesowe i dyplomatyczne jest tak niskie, jak to tylko możliwe. Jeśli inwestor przychodzi i widzi, że nie jest w stanie inwestować, bo nie ma zaufania do uczciwości sądownictwa, które zabezpieczyłoby jego interesy w zakresie ewentualnych odszkodowań i prawa własności, to zawsze rodzi ryzyko – stwierdził.



Polityk zaakcentował, ze mimo wszystko nadal wierzy w korzystne rozwiązanie sprawy przez polski rząd. – Obserwuję ich, rozumiem polityczne tarcia, sam w kilku brałem udział i jestem przekonany, że polski rząd zrobi, co trzeba i podejmie właściwą decyzję. Im też zależy na rozwoju amerykańskich inwestycji. Pokładam wielką wiarę w tym, że Polacy i wybrani przez nich przedstawiciele znajdą właściwe rozwiązanie – podsumował.

