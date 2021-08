Macierewicz: Bez Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina i jego formacji nie będzie

Po godzinie 12 rozpoczęło się zebranie zarządu Porozumienia, na którym zapadną decyzje dotyczące przyszłości partii Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy. Choć twardy scenariusz opuszczenia koalicji wydaje się mało prawdopodobny, politycy tej partii przekonują że nie można być pewnym ostatecznego wyniku posiedzenia.

W koalicji wrze po tym jak premier Mateusz Morawiecki zdecydował się zdymisjonować wiceminister rozwoju, pracy i technologii Annę Kornecką. Oficjalnym powodem odwołania przedstawicielki Porozumienia jest niezadowalające tempo pracy nad kluczowymi elementami Polskiego Ładu, jednak wcześniejsza głośna krytyka wypowiadana pod adresem tego programu przez Kornecką sugeruje, że dymisja miała bardziej polityczny charakter.

"Jarosława Gowina nie ma bez Zjednoczonej Prawicy"

Do narastających spekulacji i gęstniejącej atmosfery wokół obozu rządzącego odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 był szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem "atomowy wariant" rozwiązania tej sytuacji jest mało prawdopodobny.

– Nie sądzą, że dojdzie do sytuacji w której Porozumienie opuści Zjednoczoną Prawicę, może zadeklaruje postawienie jakichś warunków czy swoich punktów widzenia związanych z bieżącą sytuacją polityczną, ale nie sądzę by doszło do rozłamu w naszym obozie rządzącym – powiedział Macierewicz. jego zdaniem Jarosław Gowin może działać na scenie politycznej wyłącznie dzięki obecności w rządzącej koalicji.



– Bez PiS, Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina i jego formacji nie będzie. Mamy raczej do czynienia z pewnym procesem negocjacyjnym, ale nie wiem w jakim zakresie związany jest on z Polskim Ładem, a na ile z personalnymi i organizacyjnymi interesami Jarosława Gowina – ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.



