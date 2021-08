Schreiber: Skala zadowolenia z reformy wymiaru sprawiedliwości jest umiarkowana, ponieważ ona nie jest ukończona

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w czwartek częściowo zablokowała prace Izby Dyscyplinarnej. To pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca. TSUE orzekł wtedy, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujący sędziów SN i sędziów sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa Unii.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował decyzję Manowskiej, jednak los Izby Dyscyplinarnej wydaje się być przesądzony. Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP zapowiedział jej rychły koniec.

– Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie – poinformował. – We wrześniu pojawią się projekty rządowe dotyczące tej sprawy – zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Reforma musi być kontynuowana"

Zdaniem ministra Łukasza Schreibera zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego nie oznacza, że Zjednoczona Prawica rezygnuje z dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Reforma ma być kontynuowana. Skala zadowolenia z tej reformy jest póki co umiarkowana, ponieważ ona nie jest dokończona i o tym mówiliśmy (…). Nie ma tu niczego nadzwyczajnego – zapewniał poseł PiS na antenie RMF FM.

Niepokój Schreibera wzbudza związek między działaniami opozycji a atakiem europejskich instytucji na Polskę.

– Odbywa się to wszystko w takich, powiedziałbym, zupełnie zdumiewających okolicznościach. Z jednej strony jest atak instytucji europejskich - ale on też jest skądś inspirowany, z drugiej strony mamy zachęty i opozycji, i części mediów do tego, by sędziowie nie przestrzegali ustaw – powiedział.

Polityk zapewnił również, że na konkretne rozwiązania dotyczące kwestii Izby Dyscyplinarnej trzeba będzie jeszcze poczekać, a część zmian w wymiarze sprawiedliwości można ocenić pozytywnie. Jednocześnie Łukasz Schreiber unikał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za nieudane reformy sądownictwa.

