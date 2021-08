Cimoszewicz chce usunięcia sędziów Izby Dyscyplinarnej "tak jak usunięto sędziów PRL"

Zdaniem byłego premiera z ramienia SLD obecni sędziowie Izby Dyscyplinarnej nie zasługują na szacunek i powinien i spotkać ostracyzm ze strony całej społeczności sędziowskiej.

– W moich przekonaniu ci sędziowie, którzy zgodzili się być powołani do tej tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, zdając sobie sprawę, że chodzi tutaj o polityczny manewr mający na celu zastraszenia środowiska sędziowskiego, zgodzili się jakby zdradzić swoje środowisko sędziowskie, za podwójne wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego, nie zasługują na szacunek – powiedział Cimoszewicz.

– W przyszłości kiedy zmieni się rząd, zmienią się władze, ci ludzie powinni być jednak z zawodu sędziowskiego usuwani, tak jak byli usuwani, niektórzy czy wielu sędziów PRL-owskich po zmianie systemu politycznego w naszym kraju – ocenił polityk i dodał, że w jego ocenie możemy mieć obecnie do czynienia z "pozornym ruchem" w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Jego zdaniem obecne działania zawieszające funkcjonowanie tej izby mają wyłącznie powstrzymać Komisję Europejską przed blokowaniem unijnych pieniędzy dla Polski.

Sen o większości konstytucyjnej

Zdaniem Włodzimierza Cimoszewicza obecnie opozycja powinna toczyć grę o coś więcej niż tylko wygranie kolejnych wyborów. – Nie tylko chodzi o zjednoczenie opozycji i pokonanie PiS-u, ale chodzi o zrobienie tego tak, żeby osiągnąć cel wprost niezwykły. Mianowicie osiągnąć większość konstytucyjną w nowym parlamencie – powiedział.

Według niego kluczem do tak spektakularnego sukcesu mogłoby być stworzenie szerokiej koalicji środowiska opozycyjnego.

– On nie powinien tutaj stosować jakieś taktyki, on nie powinien kombinować z kim, przeciwko komu, bez kogo i tak dalej. Ja bym go zachęcał do stworzenia nie tyle ruchu politycznego, co szerokiego ruchu społecznego z udziałem partii politycznych, ale także środowisk niepartyjnych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i tak dalej. Jeżeli on to rozumie lub zrozumie i zdoła to zrobić, to wtedy rzeczywiście nastąpi jakościowa zmiana w Polsce – ocenił Cimoszewicz.



