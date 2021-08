Rozejm na Lewicy. Czy konkurenci Czarzastego zostaną odwieszeni?

Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił w połowie lipca ośmiu polityków tego ugrupowania. Zawieszeni zostali m.in. posłowie Wiesław Buż, Jacek Czerniak, Karolina Pawliczak, Wiesław Szczepański, Tomasz Trela oraz Bogusław Wontor. To wywołało falę krytyki ze strony zawieszonych posłów, którzy wskazywali na deficyt demokratycznego zarządzania partią.

– Część kolegów zatęskniła za walką o władzę, bo dawno jej nie było. Nie podobało im się, że Wiosna łączy się z SLD na równych prawach. To typowa walka o wpływy, o pieniądze. Myślę jednak, że zmierzamy do szczęśliwego uwieńczenia dzieła procesu zjednoczenia – komentowała konflikt wewnątrz swojej formacji Anna Maria Żukowska.

Załagodzenie sporu

Tomasz Trela, jeden z zawieszonych działaczy Lewicy, był gościem Programu 1 Polskiego Radia. Polityk zdradził, że spory w jego ugrupowaniu zostały chwilowo odłożone na bok i spodziewa się rychłej decyzji o odwieszeniu.

– Wstępne deklaracje i ustalenia zakładały decyzję o odwieszeniu i mam nadzieję, że skończymy ten wewnętrzny spór. Wszyscy szykujemy się do kongresu i mamy co robić w regionach – powiedział.

Po kilku tygodniach od wybuchu konfliktu Trela wypowiadał się o Włodzimierzu Czarzastym w dużo łagodniejszym tonie.

– Oddaję Włodzimierzowi Czarzastemu to, że przeprowadził partię przez najtrudniejszy okres jej funkcjonowania czyli czasie poza parlamentem. Każdego tygodnia zastanawialiśmy się jak podtrzymać strukturę do tego, żeby ją zmobilizować do startu w wyborach – przyznał i dodał, że w jego opinii Czarzasty żałuje decyzji o zawieszeniu działaczy lewicy podjętej 17 lipca.

Polityk zdradził również, że nie podjął jeszcze decyzji o kandydowaniu na nowego przewodniczącego Lewicy. Kongres planowany jest na 9 października.

