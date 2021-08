Wawrzyk: Cały czas prowadzimy dialog z amerykańskimi partnerami

Na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski. Projekt nazywany jest potocznie "lex TVN" lub "ustawą anty-TVN".

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG.

Opozycja uważa, że przepisy wymierzone są wprost w TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE, takimi jak z Rosji czy z Chin.

Porozumienie zaproponowało do nowelizacji ustawy medialnej poprawkę, która dopuściłaby kapitał państw OECD do polskiego rynku medialnego. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że jeżeli PiS będzie forsował twarde rozwiązanie tej kwestii, wpłynie to niekorzystnie na klimat inwestycyjny w Polsce.

– Jestem przekonany, że wejście w życie ustawy w takim kształcie, jaki został zaproponowany, negatywnie wpłynie na klimat inwestycji w Polsce – stwierdził pod koniec lipca Jarosław Gowin. Jak zaznaczył, "tutaj nie chodzi tylko o inwestycje amerykańskie". – Mamy jasne zapowiedzi ze strony administracji waszyngtońskiej, że takie rozwiązanie zamrozi nam relacje gospodarcze. Ale myślę, że negatywny wpływ byłby znacznie szerszy – dodał lider Porozumienia.



"Cały czas prowadzimy dialog z Amerykanami"

Do zagrożenia sygnalizowanego przez Jarosława Gowina odniósł się na antenie polskiego radia wiceminister spraw zagranicznych prof. Piotr Wawrzyk.

– My cały czas prowadzimy dialog z naszymi partnerami amerykańskimi o różnych sprawach, m.in. na ten temat tłumacząc, że nie chodzi uderzenie w TVN, nie chodzi o wolność mediów, chodzi o jasność i precyzję polskiego prawa, które musi być równe dla wszystkich – podkreślił polityk.

– Z ich strony nie ma chęci do radykalnych działań polegających na obniżeniu rangi czy zmniejszenia intensywności relacji dwustronnych – zapewniał wiceszef resortu spraw zagranicznych. – Nic nie wskazuje, aby ten scenariusz, który przestawił wicepremier Gowin miał się zrealizować – dodał Piotr Wawrzyk. Polityk nie wykluczył jednocześnie poparcia w jakiejś formie poprawek Porozumienia do tzw. "Lex TVN".

Czytaj też:

Jackowski: O projekcie nowelizacji ustawy medialnej dowiedziałem się z mediówCzytaj też:

Gowin: Tusk wie najlepiej, że umiem się zachować w sposób twardy