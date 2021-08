USA: Giełda wprowadza limity różnorodności rasowej i LGBT dla spółek

Jak przekazał portal Life Site News, Krajowy regulator rynków finansowych w USA zatwierdził plan giełdy papierów wartościowych Nasdaq. Celem inicjatywy jest wprowadzenie w życie przepisów zobowiązujących wszystkie spółki handlujące na giełdzie do przestrzegania limitów różnorodności. Zmiany dotyczyć będą blisko 3000 firm.

Limity "różnorodności" na giełdzie Nasdaq

Giełda Nasdaq po raz pierwszy przedłożyła proponowaną zmianę zasad do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w grudniu.

Zatwierdzona propozycja będzie wymagać od spółek giełdowych „co najmniej jednego dyrektora, który identyfikuje się jako kobieta” i „co najmniej jednego dyrektora, który identyfikuje się jako czarnoskóry lub Afroamerykanin, Latynos lub Latynos, Azjaci, rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski, rdzenni mieszkańcy Hawajów lub wysp Pacyfiku, dwie lub więcej ras lub grup etnicznych lub jako LGBTQ+” – podaje Life Site News.

Firmy zostaną zobligowane do przekazywania danych dotyczących rasy, płci i płciowej identyfikacji członków zarządu. Nowa zasada wymaga od firm „dostarczania informacji statystycznych w proponowanym jednolitym formacie w radzie dyrektorów firmy, związanych z samookreśloną płcią, rasą i samoidentyfikacją dyrektora jako LGBTQ+”.

Reguła zostanie rozszerzona?

Na tym jednak nie koniec. Amerykańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (AAPD) zwróciło się do Nasdaq z prośbą o włączenie osób niepełnosprawnych do reguły.

Obecnie rady mogą zgłaszać tego rodzaju dane, ale nie jest to wymagane w ramach nowo zatwierdzonej polityki. AAPD napisało, że „ważne jest, aby pamiętać, że włączenie osób niepełnosprawnych ma znaczenie dla inwestorów”. Grupa wezwała Nasdaq do rozważenia, w jaki sposób włączenie osób niepełnosprawnych pomogłoby im dotrzeć do większej liczby klientów i kształtować lepsze polityki.

Według organizacji rada z osobami niepełnosprawnymi byłaby „lepiej przygotowana do wykonywania odpowiedzialnego, skutecznego zarządzania ryzykiem i optymalnego podejmowania decyzji, a także lepszego dostosowania do klienta, zaangażowania pracowników i przejrzystości w porównaniu z osobami bez” swoje uwagi na temat wniosku.

„Cieszymy się, że SEC zatwierdziła propozycję Nasdaq dotyczącą poprawy ujawniania różnorodności zarządów i zachęcania do tworzenia bardziej zróżnicowanych tablic za pomocą rozwiązania rynkowego” – wskazali przedstawiciele Nasdaq w oświadczeniu. „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi spółkami w celu wdrożenia nowej zasady notowań i ustanowienia nowego standardu ładu korporacyjnego”.

Nowe reguły skrytykował republikański senator Pat Toomey, członek senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich.

