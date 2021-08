DoRzeczy.pl bezkonkurencyjne. Nasz portal umacnia się na pozycji lidera wśród prawicowych serwisów

Z najnowszych danych wynika, że wśród prawicowych portali DoRzeczy.pl jest bezkonkurencyjne. 2187810 – tylu "realnych użytkowników" posiadała w lipcu nasza strona.

Dla porównania drugie miejsce w zestawieniu pod względem użytkowników zajmuje portal wpolityce.pl, który w zeszłym miesiącu miał o połowę mniejszy wynik – 1060776. Na trzecim miejscu podium uplasował się portal nczas.pl z 872208 "realnymi użytkownikami".

Kolejne miejsca zajmują: Niezalezna.pl, tysol.pl, Niedziela.pl, pCh24.pl, Gosc.pl, fronda.pl, prawy.pl.

Ten wynik bardzo nas cieszy, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę postęp, jaki wykonaliśmy od czerwca. W zeszłym miesiącu mieliśmy 1273482 "realnych użytkowników", co oznacza, że w ciągu zaledwie miesiąca przybyło nam niemal milion czytelników (wzrost o 72 proc.).

Dziękujemy Państwu za zaufanie i docenienie naszej działalności. Wsparcie Czytelników motywuje nas do dalszej pracy.

