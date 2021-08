Jak wygląda majątek Ziobry i jego małżonki? Dziennikarze ujawniają

Ziobro jest mężem Patrycji Koteckiej od 2011 roku. Z ustaleń portalu wynika, że w celu uniknięcia wszelkich zarzutów para zdecydowała o rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem. Obecny prokurator generalny był wtedy posłem opozycji, a Kotecka zajmowała się PR w kasach SKOK. Wcześniej zajmowała się dziennikarstwem, przez lata pracowała jako dziennikarz śledczy i politycy, prowadziła m.in autorski program "Detektor - Raport Czwórki" w TV4. Przez trzy lata prowadziła kierowała również programami informacyjnymi w Telewizji Polskiej. W marcu 2020 roku dołączyła do zarządu firmy LINK 4.

Znajoma małżeństwa twierdzi, że Patrycja Kotecka zawsze ceniła swoją niezależność.

"Patrycja jest aktywna zawodowo, ceni sobie niezależność, jest zaradna i pracowita miała swój dorobek zawodowy i nie chciała się uzależnić od męża. Podobno do dzisiaj nie mają wspólnego konta" – przekazała portalowi wPolityce.pl.

Mieszkania Koteckiej

Dziennikarzom udało się ustalić, że jeszcze przed ślubem przyszła małżonka Zbigniewa Ziobry była włascicielką dwóch nieruchomości.

"Kotecka jest jedynaczką. Jej rodzice sprzedali swoje mieszkanie, by dołożyć jej pieniądze do zakupu dużego apartamentu. W ramach ustaleń rodzinnych otrzymali właśnie to 50-metrowe mieszkanie, które Patrycja Kotecka nabyła w czasach pracy w «Życiu Warszawy«” – stwierdziła sąsiadka rodziny Ziobrów.

Chodzi o 53 metrowe mieszkanie na Woli, które Patrycja Kotecka zakupiła za 210 tysięcy złotych. Zostało ono przepisane na rodziców dopiero gdy udało się je całkowicie spłacić.

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania rodziców Kotecka zakupiła 123 metrowy apartament na Ursynowie, którego jest jedynym właścicielem. Nieruchomość, do nabycia której był Koteckiej potrzebny dodatkowy kredyt, została nabyta za 920 tysięcy złotych.

Drugim mieszkaniem, którego współwłaścicielem jest obecna małżonka Zbigniewa Ziobro, jest 51 metrowy dwupokojowy lokal na Mokotowie. Patrycja Kotecka zakupiła go wraz z rodzicami w 2014 roku za 429 tysięcy złotych. Teściowa ministra sprawiedliwości pracowała w banku, a teść przez lata był pracownikiem jednej z wyższych uczelni.

"Podsumowując Patrycja Kotecka posiada obecnie jedno mieszkanie 123 metrowe na Ursynowie i połowę 51 metrowego mieszkania wraz z rodzicami. Jej nieruchomości są warte 1,1 mln złotych" – kwituje portal wPolityce.pl.



