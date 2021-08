Gowin skomentował zachowanie Morawieckiego i Witek

Jarosław Gowin zdecydował się opuścić rządową koalicję po tym, jak we wtorek został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Lider Porozumienia założył koło parlamentarne.

"I tak złożyłbym dymisję"

– Uzależniliśmy pozostanie w Zjednoczonej Prawicy między innymi od odrzucenia obecnego kształtu lex TVN. Ponieważ wczoraj PiS przegłosował to w formie drastycznie sprzecznej z polskim interesem narodowym, podkreślam to jest ustawa antypolska, antynarodowa, to niezależnie od mojej wtorkowej dymisji i tak wczoraj wieczorem po głosowaniu złożyłbym dymisję z funkcji wicepremiera – mówił Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej.

– Jak państwo wiecie pan premier Morawiecki nie miał nawet odwagi, żeby osobiście mi zakomunikować decyzję o dymisji. Od tamtej pory nie mieliśmy kontaktu – mówił Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej.

Gowin o Kukizie i Witek

– Będę z Pawłem Kukizem rozmawiał o całej tej sytuacji. Chcę podkreślić, że niezależnie od różnic politycznych wszystkim, także naszym oponentom, naszym byłym przyjaciołom należy się szacunek. Nie będę nikogo personalnie potępiał, ale mam nadzieję, że Paweł Kukiz, którego naprawdę głęboko cenię i szanuję przemyśli tę całą sytuację i gdy dojdzie do głosowania nad poprawkami Senatu albo nad stanowiskiem Senatu, da wyraz swojemu przekonaniu, że to jest złe prawo –powiedział Gowin.

Polityk skrytykował natomiast zachowanie marszałek Witek podczas głosowania lex TVN. – Naruszyła wczoraj w sposób bardzo jaskrawy standardy parlamentarne. Moim zdaniem już sama nieuprawniona reasumpcja głosowania jest podstawą do uchylenia ustawy zwanej lex TVN. Osobiście uważam, że to wczorajsze zachowanie pani marszałek Witek, z całym szacunkiem, z całą sympatią dla niej, dyskwalifikuje ją jako marszałka Sejmu – mówił Gowin.

Gowin o „lex TVN”

Polityk podtrzymał swoje stanowisko wobec nowelizacji ustawy medialnej. – Chcę powiedzieć, że to jest projekt nie tylko jaskrawo sprzeczny z zasadami wolności słowa, pluralizmu mediów. To jest także projekt szkodliwy z punktu widzenia gospodarczego, bo psujący klimat inwestycyjny wokół Polski, a przede wszystkim to jest projekt, który konfliktuje nas z naszym najważniejszym z punktu widzenia obronności, bezpieczeństwa Polski sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone. Ci, którzy przyłożyli rękę do uchwalenia tej ustawy już na zawsze będą musieli mierzyć się z wyrzutami sumienia, że działali w szkodzie z najbardziej podstawowymi, najbardziej żywotnymi interesami Polski. Przed nami są także decyzje dotyczące nowych rozwiązań podatkowych. Konsekwentnie od samego początku jako minister gospodarki i my jako Porozumienie mówiliśmy, że nie poprzemy drastycznych podwyżek nie tylko dla przedsiębiorców, ale tak naprawdę dla całej klasy średniej – ocenił Gowin.

