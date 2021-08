Jabłoński: Pozostajemy jednym z najważniejszych sojuszników USA w Europie

W środę wieczorem Sejm przyjął ustawę medialną z poprawkami. Wcześniej izba odrzuciła wniosek złożony przez opozycję, która chciała odrzucenia noweli w całości. Według opozycji, przepisy uderzają w wolność słowa i ograniczają niezależność mediów.

Głównym założeniem noweli jest zakaz działania mediów, których kapitał właścicielski jest ulokowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ustawa bywa określana mianem "lex TVN", gdyż to właśnie ta stacja należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Dlatego też dziennikarze TVN oraz politycy opozycji mówią o "ataku na wolność słowa".

Proponowane przez PiS zmiany w ustawie medialnej zostały skrytykowane przez sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

Pozostajemy jednym z najważniejszych sojuszników

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że obawy niektórych środowisk o przyszłość polsko-amerykańskich relacji są przesadzone.

– Nawet jeżeli takim sprawom nadawany jest duży rozgłos, to nie zmienia to faktu, że pozostajemy jednym z najważniejszych sojuszników USA w Europie. Wynika to ze spraw daleko ważniejszych niż spory o treść tej czy innej ustawy – powiedział na antenie Polskiego Radia 24. Polityk zaznaczył też, że mimo wszystko ostatnie słowo w kwestii procedowanych ustaw będzie należało do odpowiednich polskich organów.

– Możemy dyskutować, ale każde suwerenne państwo samo określa to, jak wygląda jego system prawny – podkreślił. Ocenił, że niektóre reakcje na niektóre wydarzenia są "emocjonalne, wręcz histeryczne" oraz "oderwane od treści przepisów".

– Dokonujemy uszczelnienia przepisów. Nie będziemy nikogo dyskryminować, chcemy po prostu, żeby polskie prawo było szczelne i jednakowe dla wszystkich – zwrócił uwagę Jabłoński. Zastępca Zbigniewa Raua dodał również, że możliwe jest uzupełnienie nowelizacji o zapisy, które dadzą podmiotom więcej czasu do zastosowania się do nowego prawa.

Czytaj też:

Gowin ostrzega: Amerykanie mają listę restrykcji wobec PolskiCzytaj też:

Szef KRRiT: Obecna ustawa medialna jest obchodzona. Kaleta komentujeCzytaj też:

Były ambasador USA w Polsce: Nie mam optymistycznych konkluzji