Bistro przy Sejmie reklamuje się "ośmioma gwiazdkami". Posłanka Lewicy zachwycona

"Bistro Wiejska poleca coraz więcej gwiazd" – w ten sposób parlamentarzystka Lewicy podpisała fotografię, na której widać tablicę reklamową restauracji znajdującej się tuż przy sejmowym biurze przepsutek. Bistro Wiejska włączyło się w wulgarną akcję, której głównym hasłem jest "Je**ć PiS i Konfederację". Restauracja postanowiła dopisać do tego skandalicznego sloganu także Kukiz'15. To efekt środowych wydarzeń, jakie miały miejsce w Sejmie.

Wpis Maciejewskiej skomentował Artur Dziambor z Konfederacji. Polityk zapowiedział bojkot bistra: "No szkoda, nawet dobrą kawę mieli. Mają oczywiście prawo takie rzeczy pisać na swoich ścianach, a ja mam prawo zdecydować, że już więcej nie zasilę ich budżetu. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie".

Fala hejtu pod adresem posłow Kukiz'15

W środę po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, w tym głosowaniu ws. przełożenia obrad, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie Witek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu.

Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Przy drugim podejściu cała trójka zagłosowała razem z PiS, co pozwoliło na wznowienie obrad, a potem na przegłosowanie ustawy "lex TVN". Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki. Finalnie na Kukiza i jego stronników spadła ogromna fala hejtu.

W rozmowie z Wirtualną Polską poseł powiedział, że fala hejtu, jaka spadła na niego po środowym głosowaniu, uderzyła w jego bliskich. – Po odebraniu wielu telefonów z pogróżkami w ciągu dnia moja asystentka powiedziała, że boi się pracować w biurze poselskim. Poleciłem jej wywiesić kartkę, że pracujemy zdalnie. Córka pisała mi w SMS-ach, że jest przestraszona hejtem w internecie – powiedział Sachajko.

– Jeśli to będzie dalej tak wyglądać, dojdzie do tragedii. I będzie to skutek chamskiego zachowania części opozycji – dodał.

