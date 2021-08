"Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Gen. Dębczak: Wyniki są obiecujące

15 sierpnia przypada Dzień Wojska Polskiego, ustanowiony w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Z tej okazji w kraju odbywają się pikniki pod hasłem "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Prezydent Andrzej Duda wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział w uroczystym Apelu Pamięci na wojskowych Powązkach. Prezydent zapalił znicze na grobach żołnierzy z roku 1920, a także złożył wieniec, a także wygłosił przemówienie.

"Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej"

W sobotę minister obrony narodowej zapowiedział zwiększenie liczebności polskiej armii do 250 tysięcy żołnierzy. Na ten temat Tadeusz Płużański rozmawiał na antenie Polskiego Radia 24 z gen. brygady Arturem Dębczakiem, dyrektorem Biura do spraw programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

Wojskowy wskazał, że polska armia rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. – Oferujemy przecież bardzo stabilną, dobrą pracę za dobrą płacę, ale można rozwijać swoje umiejętności i zdobyć uprawnienia, jakich na rynku cywilnym się nie zdobędzie – powiedział Dębczak.

Generał zaznaczył, że minister Błaszczak przedstawi szczegóły całej koncepcji zwiększenia liczebności armii jesienią tego roku. – To nie przeszkadza, abyśmy cały czas dalej pracowali nad udoskonaleniem systemu rekrutacji. Stare metody są już zupełnie nieadekwatne na dzisiejsze czasy. Dostosowujemy się do obecnych wyzwań, cały czas modelujemy, poprawiamy ten system – powiedział Dębczak. Generał wskazał, że zainteresowanie wojskiem wśród młodych ludzi wzrasta przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji internetowych dla celów rekrutacyjnych.

Błaszczak: Docelowo 250 tys. żołnierzy w Wojsku Polskim

Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że nakłady finansowe na obronność będą zwiększane.

– Tworzymy do tego podstawy prawne i finansowe dlatego, że taka jest potrzeba. Wojsko Polskie stanowi fundament bezpieczeństw RP. Miejmy na uwadze, że pozycja międzynarodowa naszego kraju jest tym silniejsza im wojsko jest liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt – mówił szef resortu obrony.

– Liczba 250 tysięcy stanowi doskonały argument do odstraszania ewentualnego agresora – powiedział Błaszczak, zaznaczając, że zwiększenie liczebności musi iść w parze z coraz nowocześniejszym wyposażeniem. – Nie ma wyboru to albo to. Wojsko Polskie musi być liczne i dobrze wyposażone – powiedział minister.

