Szewko: Wszystkie organizacje ekstremizmu islamskiego będą miały bazę w Afganistanie

Według niego Taliban konsekwentnie realizuje swoją agendę polityczną. – Wyciągnął wnioski z błędów popełnionych przez Al-Kaidę i tzw. Państwo Islamskie, które w sposób sekciarski dzieliły i zwalczały własne społeczeństwa – powiedział. – Państwo będzie emiratem islamskim, ale poza tym powstrzymuje się od odwetu, udziela szerokiej amnestii. Kilka miesięcy temu robił akcje, w których wypuszczał na wolność wziętych do niewoli żołnierzy armii afgańskiej i kupował im bilety autobusowe, aby wrócili do swoich rodzinnych wiosek – dodał gość Radia Maryja.

Wizerunkowa klęska USA

Dr Wojciech Szewko ocenił, że błyskawiczna utrata kontroli nad krajem przez afgańskie władze "to z całą pewnością wielka klęska wizerunkowa Stanów Zjednoczonych. – Sojusznik USA oglądając sceny panicznej ewakuacji gdzie można zobaczyć Lidzi, którzy czepiają się kół startujących samolotów, a później spadają z nich i giną, widzi siebie w tej samej roli. Amerykanie nie są w stanie ewakuować własnego personelu, a także wszystkich, którzy z nimi współpracowali – powiedział.

Ekspert podkreślił, że obecnie mamy do czynienia z największym triumfem Al-Kaidy od czasu zamachu na World Trade Center. – Al-Kaida wygrała wojnę. Jej szef, Ajman az-Zawahiri za chwilę ogłosi, że po 20 latach będziemy mieli islamski emirat w Afganistanie. Wszystkie organizacje ekstremizmu islamskiego będą miały tam swoją bazę. Wszystko zależy od dobrej woli Talibanu – ostrzegał Wojciech Szewko.

Nowe porządki w Afganistanie

Gość "Radia Maryja" zapewnił, że Taliban będzie stosował kary cielesne przewidziane w islamskim prawie. – Kamieniowanie, obcinanie ręki - to nadal będzie obowiązywało. Natomiast Taliban będzie tolerancyjny w stosunku do innych wyznań. Na pewno śmiercią będzie karana próba nawracania muzułmanów, ale bez przeszkód pozwoli się funkcjonować mniejszości szyickiej. Ogłosili to ponad rok temu. – podkreślił dr Wojciech Szewko i dodał, że nie wiadomo, jak Talibowie będą postępować z chrześcijanami.

