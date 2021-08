To nie koniec problemów TVN. "Nasze kanały są zagrożone"

"Najważniejszą misją TVN24 jest zapewnienie widzom stałego dostępu do niezależnych, opartych na faktach i sprawdzonych informacji. Biorąc pod uwagę trwające półtora roku nieuzasadnione wstrzymywanie przez KRRiT decyzji o odnowieniu koncesji dla TVN24, musimy być gotowi na każdą ewentualność" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Grupy TVN Discovery.

Zarząd TVN informuje, że uzyskanie holenderskiej koncesji jest właśnie odpowiedzią na brak decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie przyznania polskiego zezwolenia na nadawanie. Wniosek do odpowiedniej instytucji w Holandii został złożony w lipcu bieżącego roku. Jeśli KRRiTV nie wyda koncesji do 26 września (wtedy wygasa poprzednie zezwolenie dla TVN24), to zgodnie z polskim i unijnym prawem stacja będzie nadawała na koncesji holenderskiej.

"Nasze kanały są zagrożone"

TVN Grupa Discovery poinformowała portal Wirtualnemedia.pl, że jej problemy się nie skończyły, a zagrożona jest dalsza emisja naziemna jej niekodowanych kanałów.

TVN24 może ostatecznie nadawać na holenderskiej koncesji, jednak jeżeli w życie wejdzie nowelizacja ustawy medialnej (przez zwolenników opozycji ochrzczona mianem "lex TVN"), to poszkodowane mogą być inne kanały firmy.

– Podejście KRRiT do koncesji na TVN24 każe nam przypuszczać, że również nasze kanały FTA (niekodowane - red.) są zagrożone i KRRiT może wszczynać postępowania o cofnięcie tych koncesji błędnie stosując obecne przepisy. Niezależnie od obecnego podejścia KRRiT, uchwalona niedawno ustawa również zmierza do odebrania tych kanałów naszej spółce dając KRRiT podstawy do odebrania koncesji na wszystkie kanały z grupy TVN, w tym na kanały naziemne, takie jak TVN czy TVN7 – mówi Katarzyna Issat, szef ds. komunikacji korporacyjnej TVN.

