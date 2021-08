Biden: Chaos w Afganistanie był nie do uniknięcia

Następca Donalda Trumpa powiedział, że jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia wszystkim Amerykanom bezpiecznej ewakuacji, siły USA mogą pozostać w Afganistanie nawet po 31 sierpnia. – Jeśli pozostaną obywatele amerykańscy, zostaniemy, dopóki ich wszystkich nie zabierzemy– zapewniał.

Pytany o jego pierwsze wrażenia po zobaczeniu dramatycznych scen z lotniska w Kabulu, Joe Biden odparł, że przede wszystkim myślał o konieczności przyspieszenia akcji zabezpieczającej port lotniczy. Z satysfakcją dodał, że ta misja się powiodła.

– Jedną z rzeczy, której nie wiedzieliśmy, było to, co zrobią talibowie jeśli chodzi o umożliwienie ludziom wyjazdu. I co robią teraz? Współpracują, pozwalają Amerykanom wydostać się – stwierdził z ulgą prezydent.



Wszystkiemu winni Afgańczycy

Joe Biden przyznał również, że nie dostrzegł żadnego błędu w chaotycznym odwrocie amerykańskiej armii z Afganistanu. – Chaos w Afganistanie był nie do uniknięcia – dodał. Raz jeszcze zaznaczył, że to afgańska administracja jest winna całemu zamieszaniu w kraju.

– Kiedy widzisz rząd Afganistanu, przywódcę tego rządu, wsiadających do samolotu i uciekających do innego kraju, kiedy widzisz upadek nawet 300 tysięcy wyszkolonych przez nas afgańskich żołnierzy opuszczających swój sprzęt i uciekających... To po prostu się stało – mówił Biden.

Co z ewakuacją?

Przed wywiadem Bidena, na środowej konferencji prasowej sekretarz obrony USA Lloyd Austin został zapytany, czy Stany Zjednoczone są w stanie uratować Amerykanów rozpierzchniętych po całym Afganistanie.

– Nie mamy możliwości pozbierania tak dużej liczby ludzi – odpowiedział. Szacuje się, że w całym kraju wciąż znajduje się ok. 15 tys. obywateli USA.



Około 4500 amerykańskich żołnierzy zabezpiecza lotnisko w Kabulu, jednak talibowie utworzyli wokół niego kordon najeżony punktami kontrolnymi.

Trump krytykuje Bidena

Dzień wcześniej były prezydent Donald J. Trump w zdecydowanych słowach potępił prezydenta Joe Bidena we wtorkowej rozmowie z telewizją Fox News. Przebieg ewakuacji dyplomatów z Kabulu ocenił jako katastrofalny.

Zdaniem Trumpa Biden upokorzył Stany Zjednoczone bardziej niż jakikolwiek inny prezydent w historii. Przywołał w tym kontekście kryzys irański z 1979 r.

– To straszny czas dla naszego kraju. Nie sądzę, by przez te wszystkie lata nasz kraj był tak upokorzony. Nie wiem, jak to nazywasz – klęska militarna czy psychologiczna, nigdy nie było coś podobnego do tego, co się tutaj wydarzyło: możesz wrócić do Jimmy'ego Cartera z zakładnikami – powiedział Trump.

