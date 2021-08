"Bardzo mocne, fundamentalne". Nieoficjalnie: Rząd planuje duże zmiany

O planach wprowadzenia zmian w rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie donosi nieoficjalnie Interia.

Przypomnijmy, że to właśnie kwestie związane z podatkami stały się kością niezgony w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ostro krytykowali je politycy Porozumienia z Jarosławem Gowinem na czele. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość twardo stało na stanowisku, że te rozwiązania oznaczają dużą obniżkę podatków dla większości Polaków. Jak jednak wynika z ustaleń dziennikarzy Interii, teraz rządzący przygotowują się do zmian w tym zakresie. Korekty rozwiązań podatkowych mają być "duże".

– Te zmiany będą bardzo mocne, fundamentalne, i będą dostosowane do sygnałów, które docierają do nas od przedsiębiorców – powiedział serwisowi jeden z członków rządu.

Wprowadzenie zmian konieczne jest z uwagi na fakt, że w obecnym kształcie trudno będzie Prawu i Sprawiedliwości uzyskać sejmową większość dla przyjęcia tych rozwiązań. "Większość od dawna wisi na głosach kilku osób, a ostatnio kluczem jest postawa trzech posłów - Pawła Kukiza, Stanisława Żuka i Jarosława Sachajki" – czytamy.

Biorące miejsca na listach w zamian za poparcie Polskiego Ładu

Ineria pisze ponadto, że posłowie który niedawno odeszli z Porozumienia i otrzymali funkcje wiceministrów na pewno będą po stronie PiS. "Anna Dąbrowska-Banaszek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak - to ludzie Jarosława Gowina, którzy zdecydowali się pozostać w koalicji rządzącej. Jak dowiedziała się Interia, w tym tygodniu mieli dostać zapewnienie od samego Mateusza Morawieckiego, że najbardziej drażliwe kwestie w nowych rozwiązaniach proponowanych przez PiS zostaną zmodyfikowane" – czytamy. W zamian za poparcie Polskiego Ładu posłowie ci mieli dostać gwarację startu z "biorących miejsc" z list Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Serwis wskazuje, że mimo tego poparcia, nieobliczalność posłów Kukiz'15 każe PiS-owi szukać szerszego poparcia. Tu kierunek wiedzie w stronę Lewicy, która do obecnych propozycji ma wiele zastrzeżeń. To również jest powód konieczności wprowadzenia zmian.

"Bezprecedensowe programy". Znamy szczegóły Samorządowego Polskiego Ładu

"Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji". Ekspert stanowczo o planach opozycji