TVN reaguje na skandaliczne słowa Frasyniuka i bierną postawę dziennikarza

Po skandalicznych słowach wypowiedzianych przez gościa programu "Fakty po Faktach" TVN 24 stacja wydała specjalne oświadczenie.

"W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwia się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym" – czytamy.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego samo ubolewanie w zaistniałej sytuacji jest niewystarczające. Polityk domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec prowadzącego program Grzegorza Kajdanowicza.

"Rozumiem, że Kajdanowicz nie będzie jutro waszym pracownikiem" – skomentował oświadczenie TVN poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.

Wataha psów i śmiecie

Władysław Frasyniuk był w niedzielę gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi.

– Jak nie zauważymy w nich ludzi, to sami przestaniemy mieć prawo do tego, żeby nazywać się ludźmi. To jest taka podstawowa zasada, o którą przez lata walczyło moje pokolenie – przekonywał.

O zasadach Władysław Frasyniuk zapomniał już, kiedy mówił o żołnierzach Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy. Mówiąc o nich użył słów wyjątkowo haniebnych.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił dalej.

