Profanacja na marszu w Częstochowie. Bąkiewicz zawiadamia prokuraturę

W sobotę marsze środowisk LGBT odbyły się w Częstochowie oraz w Gdańsku.

Profanacja wizerunku Matki Boskiej w Częstochowie

Podczas sobotniej parady jedna z aktywistek ustawiła się na czele kolumny, po czym demonstracyjnie uniosła obraz przedstawiający przetworzoną ikonę jasnogórską. Aureole Matki Bożej i Pana Jezusa były tęczowe.

W materiale TVN z tego dnia stwierdzono, że prezentacja wizerunku stanowiła „symboliczny moment” dla częstochowskiego marszu LGBT. Aktywistka, która trzymała obraz powiedziała, że Matka Boska dziś na pewno wspierałaby marsz LGBT. TVN zdradziła dane imię i nazwisko kobiety.

Bąkiewicz zawiadamia prokuraturę

Robert Bąkiewicz przekazał wobec tego, że do prokuratury trafi zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa. Jak dodał, Młodzież Wszechpolska i Straż Marszu Niepodległości były obecne w Częstochowie 21 sierpnia, uczestnicząc między innymi w inicjatywie modlitewnej zorganizowanej przez Akcję Katolicką.

„Kolejne profanacje wizerunku Matki Boskiej, które miały dzisiaj miejsce w Częstochowie spotkają się z naszą reakcją. W poniedziałek złożymy zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie w przedmiocie obrazy uczuć religijnych. W sprawach najważniejszych nie ustąpimy!” – napisał na w socjal mediach Bąkiewicz. Opublikował również treść zawiadomienia.

Czytamy w nim, że prezentacja wizerunku Matki Bożej w tęczowych barwach stoi „w jawnej sprzeczności z teologią chrześcijańską, która ocenia czyny homoseksualne jako grzech śmiertelny. W konsekwencji prezentowanie obrazu w sposób zamierzony z symbolem grzechu sodomskiego narusza w sposób ewidentny moje uczucia religijne”. „Podkreślenia wymaga okoliczność, że jest to kolejne znieważenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej na zgromadzeniu środowisk LGBT” – głosi dalej zawiadomienie Roberta Bąkiewicza.

Marsz LGBT w Gdańsku

Tego samego dnia również w Gdańsku odbył się Marsz Równości zorganizowany pod patronatem prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Uczestnicy parady skandowali: "Jeb** PiS".

"Mamy tylko jedno życie" – pod takim hasłem przeszło w sobotę przez Śródmieście Gdańska kilka tysięcy osób w VI Trójmiejskim Marszu Równości. Była to manifestacja solidarności ze środowiskami LGBT. Uczestników marszu wsparli swoją obecnością pracownicy służb dyplomatycznych Irlandii, Malty, Danii i Niemiec.

"Kochani, dziś Gdańsk jest tęczowy, bo tęcza jest symbolem naszej równości. Mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, demokracji, praworządności, do ochrony, kiedy dzieje nam się krzywda. Pokażmy podczas tego marszu, ale też w życiu codziennym, że jako mieszkanki i mieszkańcy Gdańska jesteśmy za równością każdego człowieka i potrafimy szanować siebie wzajemnie, bo to jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego!" – napisała na Facebooku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która objęła paradę swoim patronatem.

